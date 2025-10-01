Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție

În cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Călin Georgescu a venit miercuri la secția de Poliție şi a fost aşteptat de zeci de susţinători.

Călin Georgescu se află sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Călin Georgescu s-a prezentat la secția de Poliție pentru a semna controlul judiciar. Acolo, a avut parte de o surpriză: cântăreața Silvia Dumitrescu a venit să-l susțină. Vizibil încântată de întâlnire, artista l-a felicitat și l-a încurajat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Cu o carieră de peste 35 de ani, Silvia Dumitrescu este una dintre cele mai populare interprete de muzică pop din anii '80-'90.

S-a născut pe 3 octombrie 1959 în Bucureşti. A umat cursurile Liceului de Muzică “George Enescu” (actualmente Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu") din Bucureşti, învăţând ca instrument principal pianul (clasa profesoarei Ana Rădescu). Ultimii doi ani îi face la Şcoala Centrală din Bucureşti.

În 1983, urmează cursurile Şcolii Populare de Artă din Bucureşti, la clasa regretatei Mihaela Runceanu.

Debutează în anul 1984, la secţiunea "Interpretare" a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia '84, unde susţine şi un microrecital, alături de interpretul Mircea Dumitrescu.

Un an mai târziu, la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia '85, obţine Premiul I la secţiunea "Interpretare", unde a cântat şi “Nu-mi pare rău”, prima sa piesă de succes, compusă de Marius Ţeicu.

S-a impus in muzica românească cu piese scrise de Adrian Enescu, Doru Căplescu, Marius Ţeicu, Florin Ochescu, Virgil Popescu, Dani Constantin, Catalin Târcolea, Gheorghe E. Marian, s.a.

Piese precum "Nu-mi pare rău" (1985, Marius Ţeicu), "Tu, om bun" (1988, Dani Constantin), Noi am ales" (1988, Adrian Enescu), "O poveste oarecare" (1988, Adrian Enescu), "Ochi căprui" (1988, Adrian Enescu), "Cred în tine" (1988, Adrian Enescu), "Ce s-a-ntâmplat?" (1989, Adrian Enescu), "Un pas spre infinit" (1989, Gheorghe E. Marian), "Miracol infinit"(1989, Doru Căplescu) , "Dansul" (1989, Doru Căplescu), "Te condamn, iubite" (1990, Marius Ţeicu), "M-am suparat, iubirea mea" (1990, Marcel Dragomir), "Poate" (1990, Ionel Tudor), "Soare din val" (1991, Adrian Enescu), "Opozitie" (1991, Doru Căplescu), "Vreau să ştiu azi cine sunt" (1991, Cătălin Târcolea), “Catrina” (1992, prelucrare folclorică de Bogdan Cristinoiu), "Sperând pe mai târziu" (1992, Virgil Popescu), "Şi mama-mi spune" (1992, Mihai Grigoriu), "Dragă vecină" (1994, prelucrare folclorică de Adrian Enescu), "Lumea mea" (1995, Florin Ochescu), "Sharica" (1997, Florin Ochescu), "Vino" (1998, Florin Ochescu), "Ăsta-i felul meu" (1998, Virgil Popescu) sunt doar câteva dintre succesele care au făcut-o un nume de referinţă în muzica pop românească.

În aprilie 1990, participă la Gala-concert Interşlagăr'90 (fostul concurs "8 şlagăre în studio”), ce a avut loc la Moscova (Rusia). Însoţită de Marcel Dragomir, a interpretat două compoziţii noi ale acestuia (“Dacă vei pierde dragostea mea”, “M-am suparat, iubirea mea”), care au obţinut Premiul de Popularitate.

În 1995, obţine la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur de la Braşov, Premiul I la Secţiunea "Videoclip" şi Premiul III la Secţiunea "Discografie".

În 2004 a absolvit cursurile Facultăţii de Muzică, Secţia Pedagogie.

Începând cu anul 2004, în urma absolvirii unui an de studiu la secţiunea "Jazz" din cadrul Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureşti, la clasa profesorului Mircea Tiberian, Silvia Dumitrescu se dedică acestui gen muzical. Împreună cu soţul său, muzicianul Florin Ochescu (chitară), a abordat şi genul blues, alăturându-se trupei acestuia, cu care susţine în mod frecvent concerte. Din această trupă mai fac parte: Eugen Caminschi (chitară), Lucian Cioargă/Clopo (tobă, percuţie), Mugurel Diaconescu/Deacă (chitară bas), Gelu Ionescu (pian, clape, voce), Răzvan Lupu/Lapi (tobe), Nicu Patoi (chitară), Alex Tomaselli (chitară bas, voce), conform informațiilor publicate pe blogul personal al artistei, silviaumitrescuoficial.blogspot.com.