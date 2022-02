Suporterii echipelor Dinamo și UTA, bătaie cu BÂTE la Arad. Jandarmii au intervenit la timp - VIDEO

Mai mulţi suporteri înarmaţi cu bâte au vrut să se bată în centrul oraşului Arad, duminică, înainte cu câteva ore de meciul de fotbal UTA - Dinamo, însă jandarmii i-au oprit înainte de escaladarea conflictului.



Incidentul a avut loc pe bulevardul Revoluţiei şi a fost surprins de camere de supraveghere instalate pe clădiri, imaginile ajungând în spaţiul online.



În imagini se văd două grupuri de suporteri care au bâte şi care intră în conflict în faţa unui restaurant. Câţiva bărbaţi din tabere adverse se lovesc, însă Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara, prezentă pentru a asigura măsurile de ordine la meci, a intervenit rapid şi i-a dispersat pe protagonişti. Vezi video AICI.



Reprezentanţii Grupării de Jandarmi au declarat, pentru Agerpres, că nimeni nu a fost rănit şi că "s-a intervenit la timp pentru oprirea escaladării conflictului".



Meciul FC UTA Arad - FC Dinamo Bucureşti este programat la ora 17,00 pe Arena Francisc Neuman Arad.

Rapid, sancţionată de LPF după incidentele provocate de către suporterii giuleşteni

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat clubul FC Rapid Bucureşti cu disputarea unei partide pe teren propriu cu porţile închise şi a uneia în deplasare fără suporteri, precum şi o penalitate financiară în sumă totală de 120.000 de lei, ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciurile din ultimele două etape ale Ligii I.



Conform soluţiei publicate pe site-ul oficial al LPF, comisia a sancţionat FC Rapid pentru introducerea, aprinderea şi aruncarea de petarde şi artificii de la meciul cu UTA de pe teren propriu, scor 1-1, din etapa a 23-a a Ligii I. Tot în acest caz şi pentru aceleaşi fapte, UTA a primit o penalitate de 33.750 lei.



"FC Rapid 1923 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării unui joc fără spectatori pe propriul stadion şi penalitate sportivă de 60.000 lei. În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 33.750 lei", se precizează pe site-ul citat. Vezi mai mult AICI.

