Supermarketurile din Olanda, mai scumpe decât cele din țările vecine. Autoritățile încep ancheta prețurilor la alimente

Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (ACM) din Olanda a anunțat joi declanșarea unei anchete privind formarea prețurilor la alimente în supermarketurile olandeze, după ce au apărut rapoarte potrivit cărora acestea ar fi mai mari decât în țările vecine.

Organizația de consumatori Consumentenbond a atras atenția încă de la începutul anului că diferențele de preț sunt semnificative. Conform cercetărilor sale, supermarketurile din Germania sunt, în medie, cu aproximativ 15% mai ieftine decât cele din Olanda, ceea ce ridică semne de întrebare privind corectitudinea practicilor comerciale, conform Reuters.



Ce va analiza autoritatea

ACM a precizat că ancheta va examina mai multe aspecte esențiale:

- marjele de profit ale furnizorilor și ale comercianților cu amănuntul,

- diferențele de preț între Olanda și țările învecinate,

- posibile blocaje pe piață care ar putea duce la menținerea artificială a unor prețuri ridicate.

„Dacă furnizorii împiedică supermarketurile să achiziționeze produse la prețuri mai mici sau dacă concurența între supermarketuri este insuficientă, acest lucru poate duce la prețuri mai ridicate”, a explicat autoritatea de supraveghere.



Posibile măsuri și calendarul anchetei

În funcție de concluzii, ACM poate recomanda modificări legislative sau poate lua măsuri de aplicare a legii împotriva actorilor care încalcă regulile pieței. Rezultatele anchetei sunt așteptate să fie publicate în vara anului viitor.

