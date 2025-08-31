Data publicării:

Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol

Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

India și China sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, au convenit duminică prim-ministrul Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping, în cadrul discuțiilor despre modalități de îmbunătățire a relațiilor comerciale, pe fondul incertitudinii globale privind tarifele.

Modi se află în China pentru prima dată în șapte ani pentru a participa la o reuniune de două zile a blocului regional de securitate Organizația de Cooperare de la Shanghai, alături de președintele rus Vladimir Putin și lideri din Iran, Pakistan și patru state din Asia Centrală, într-o demonstrație de solidaritate a Sudului Global, scrie Reuters.

Analiștii spun că Xi și Modi caută să se alinieze împotriva presiunilor din partea Occidentului, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a impus un tarif punitiv de 50% asupra bunurilor indiene, parțial ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Măsurile lui Trump au afectat relațiile dintre SUA și India, cultivate cu atenție timp de decenii, relații pe care Washingtonul spera să le valorifice pentru a contrabalansa Beijingul la nivel regional.

Modi i-a spus lui Xi că țara sa este angajată să îmbunătățească relațiile cu China și a discutat reducerea deficitului comercial bilateral al Indiei, care a ajuns la aproape 99,2 miliarde de dolari, subliniind în același timp necesitatea menținerii păcii și stabilității la granița disputată, după ce un conflict din 2020 a declanșat un blocaj militar de cinci ani.

„Suntem hotărâți să ne dezvoltăm relațiile pe baza respectului reciproc, a încrederii și a sensibilităților comune”, a spus Modi în cadrul întâlnirii de la marginea summitului, conform unui videoclip postat pe contul său oficial de X.

El a adăugat că a fost creată o atmosferă de „pace și stabilitate” la granița lor din Himalaya și că cooperarea dintre cele două națiuni este legată de interesele celor 2,8 miliarde de oameni din cele mai populate două țări ale lumii.

Problemele dintre India și China, detensionate

 

Vecinii asiatici, ambii înarmați nuclear, împart o frontieră de 3.800 km (2.400 mile), prost delimitată și disputată încă din anii 1950.

Xi a declarat că China și India reprezintă fiecare pentru cealaltă o oportunitate de dezvoltare, nu o amenințare, a relatat agenția de știri Xinhua.

„Trebuie să nu permitem ca problema graniței să definească în ansamblu relația China-India”, l-a citat Xinhua pe Xi.

Xi a adăugat că relațiile China-India ar putea fi „stabile și de amploare” dacă ambele părți se concentrează pe a se privi reciproc ca parteneri și nu ca rivali.

Relațiile dintre cele două națiuni au fost rupte de confruntarea din 2020, în care 20 de soldați indieni și patru soldați chinezi au murit în luptă corp la corp, în urma căreia granița himalayană a fost puternic militarizată de ambele tabere.

Secretarul de Externe al Indiei, Vikram Misri, a declarat ulterior reporterilor că situația de la graniță a evoluat pe parcursul anului trecut, în urma unui acord privind patrulele, semnat în octombrie.

„Situația de la graniță se îndreaptă spre normalizare”, a spus el.

Întrebat despre tarifele impuse de SUA, el a spus că Modi și Xi au discutat despre „situația economică” internațională și provocările pe care aceasta le creează.

„Au încercat să vadă cum pot valorifica acest context pentru a construi o mai bună înțelegere între ei și cum să ducă mai departe relațiile economice și comerciale dintre India și China”, a explicat el.

Liderii au discutat, de asemenea, despre extinderea punctelor comune pe teme bilaterale, regionale și globale, precum și despre provocări precum terorismul și comerțul echitabil în cadrul platformelor multilaterale, a precizat Ministerul indian de Externe într-un comunicat.

Zboruri directe. Restricții comerciale

 

Cei doi lideri au avut o întâlnire de succes anul trecut în Rusia, după ce au ajuns la un acord privind patrulele de frontieră, deschizând astfel calea către o destindere timidă a relațiilor, proces accelerat în ultimele săptămâni, pe măsură ce New Delhi caută să se protejeze de noi amenințări tarifare din partea Washingtonului.

Modi a adăugat că vor fi reluate zborurile directe dintre cele două țări, suspendate din 2020, fără a oferi însă un calendar.

China a fost de acord luna aceasta să ridice restricțiile la export pentru pământuri rare, îngrășăminte și utilaje pentru foraje de tunel, în timpul unei vizite importante în India a ministrului chinez de Externe, Wang Yi.

China se opune tarifelor impuse de Washington Indiei și va „sta ferm alături de India”, a declarat luna aceasta ambasadorul Chinei în India, Xu Feihong.

În ultimele luni, China a permis pelerinilor indieni să viziteze situri hinduse și budiste din Tibet, iar ambele țări au ridicat restricțiile reciproce privind vizele turistice.

„Văd întâlnirea ca pe un pas către o îmbunătățire treptată. Comunicatele arată o mulțime de semnale politice amestecate... Dar există și un sentiment al necesității de a stabiliza relația în contextul curenților geopolitici mai largi”, a spus Manoj Kewalramani, expert în relațiile chino-indiene la think tank-ul Takshashila Institution din Bengaluru.

Rănile deschise dintre India și China

 

China este cel mai mare partener comercial bilateral al Indiei, dar deficitul comercial cronic - o sursă constantă de frustrare pentru oficialii indieni - a atins anul acesta un nivel record de 99,2 miliarde de dolari.

Între timp, un mega-baraj planificat de China în Tibet a stârnit temeri legate de devierea masivă a apelor, care ar putea reduce cu până la 85% debitul fluviului Brahmaputra în sezonul secetos, potrivit estimărilor guvernului indian.

India găzduiește, de asemenea, pe Dalai Lama, liderul spiritual budist tibetan aflat în exil, pe care Beijingul îl consideră o influență separatistă periculoasă. În plus, Pakistanul, rivalul istoric al Indiei, beneficiază de sprijinul economic, diplomatic și militar constant al Chinei.

În cadrul summitului, Xi Jinping, Narendra Modi și Vladimir Putin au fost surprinși în timp ce și-au unit brațele într-un semn de unitate și solidaritate a Sudului Global.

