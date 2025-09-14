SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor

Oficialii americani și chinezi se întâlnesc duminică, la Madrid, pentru a dezbate disputele comerciale cronice, termenul-limită pentru vânzarea TikTok în Statele Unite și solicitările Washingtonului ca G7 și aliații europeni să impună tarife Chinei, în încercarea de a opri achizițiile de petrol rusesc, transmite Reuters.

Întâlnirile din capitala Spaniei marchează a patra rundă de discuții în patru luni între secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial Jamieson Greer, pe de o parte, și vicepremierul chinez He Lifeng, pe de altă parte. Scopul: evitarea prăbușirii relațiilor comerciale SUA–China, grav tensionate de tarifele impuse de președintele Donald Trump.

Ultima dată, oficialii s-au văzut în iulie la Stockholm, unde au convenit prelungirea pentru 90 de zile a unui armistițiu comercial care a redus drastic tarifele punitive și a relansat exporturile de minerale rare din China către SUA. Trump a aprobat acum menținerea tarifelor la nivelul actual – în medie 55% – până pe 10 noiembrie.

Experții se așteaptă la puține progrese majore în discuțiile găzduite de premierul spaniol Pedro Sánchez. Cel mai probabil, negocierile vor duce doar la o nouă amânare a termenului-limită pentru ca ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să își vândă operațiunile din SUA. Termenul actual expiră pe 17 septembrie, însă administrația Trump ia în calcul o a patra prelungire, deși Congresul a cerut tranșant vânzarea aplicației pentru a elimina riscurile de securitate națională.

Prezența TikTok pe agenda oficială a discuțiilor – o premieră – oferă Casei Albe acoperire politică pentru amânarea deciziei, chiar dacă aceasta irită atât republicanii, cât și democrații.

Wendy Cutler, fost negociator comercial al SUA, crede că rezultatele cu adevărat importante vor fi rezervate pentru o eventuală întâlnire Trump–Xi Jinping, posibil la summitul APEC de la Seul, la final de octombrie. Printre acestea s-ar putea număra rezolvarea dosarului TikTok, reluarea importurilor chineze de soia americană și reducerea tarifelor pe produsele legate de fentanil.

În privința revendicărilor fundamentale ale Washingtonului – schimbarea modelului economic chinez pentru a se baza mai mult pe consum intern și mai puțin pe exporturi subvenționate – analiștii spun că progresul ar putea dura ani.

Presiuni pe petrolul rusesc





Discuțiile de la Madrid ating și un subiect sensibil: cererea SUA ca aliații să impună tarife suplimentare Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc. Scott Bessent a cerut vineri G7 să adopte „tarife semnificative” pentru a reduce veniturile Moscovei și a forța Kremlinul să accepte negocieri de pace.

Washingtonul a aplicat deja o taxă suplimentară de 25% pentru bunurile indiene, dar a evitat până acum sancțiuni similare împotriva Chinei. Ministerul Comerțului de la Beijing a confirmat că la Madrid vor fi discutate tarifele, restricțiile la exporturi și cazul TikTok.

Spania, scena negocierilor





Guvernul Sánchez valorifică vizibilitatea evenimentului. Întâlnirea are loc la Palatul Santa Cruz, sediul MAE spaniol, într-un decor menit să sublinieze rolul Madridului ca nou centru de negocieri strategice. Spania dorește să își consolideze profilul internațional, inclusiv ca posibilă gazdă a unei conferințe de pace pentru Orientul Mijlociu.

Pe plan bilateral, Sánchez profită de ocazie pentru a atenua tensiunile cu administrația Trump, amplificate de criticile privind războiul din Gaza și de refuzul Madridului de a majora cheltuielile de apărare la 5% din buget, conform cererilor NATO.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News