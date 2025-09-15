SUA și China, aproape de un acord privind aplicația TikTok, după negocierile de la Madrid

Statele Unite și China sunt aproape un acord privind aplicația TikTok, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe măsură ce a doua zi de negocieri a fost reluată la Madrid pentru a încerca rezolvarea tensiunilor comerciale dintre cele două țări, potrivit Reuters.

Chiar dacă nu s-ar ajunge la un acord privind TikTok, acest lucru nu ar afecta relațiile dintre țări, a adăugat Bessent.

„Rămâne foarte bună colaborarea la cele mai înalte niveluri”, a declarat Bessent jurnaliștilor, alături de reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer. „Ambasadorul Greer și cu mine avem un mare respect pentru toți omologii noștri”.

Ultimul ciclu de negocieri - al patrulea în patru luni - are loc la Palacio de Santa Cruz, reședința ministerului de Externe al Spaniei, și a încheiat prima zi duminică după aproximativ șase ore, fără semne de progres major.

Bessent a spus că ambele părți au făcut progrese bune în privința detaliilor tehnice, dar ajungerea la un acord pe alte probleme va fi provocatoare.

„Oponenții noștri chinezi au venit cu solicitări foarte agresive”, a adăugat el. „Vom vedea dacă vom putea ajunge la un consens. Nu suntem dispuși să sacrificăm securitatea națională pentru o aplicație de social media”.

Negocierile s-au concentrat pe TikTok, tarife și economie, a declarat un oficial guvernamental american, fără a oferi detalii suplimentare.

Extinderea termenului pentru cesionarea TikTok depinde în mare măsură de rezultatele negocierilor de luni, a spus Bessent. Greer a menționat că, deși problema TikTok ar putea fi rezolvată, ea ar putea depinde de încheierea unor acorduri pe alte teme.

„Din perspectiva chineză, aceștia consideră ca parte integrantă a potențialului acord TikTok o varietate de aspecte, fie că este vorba de tarife sau alte măsuri care au fost luate de-a lungul anilor", a spus Greer.

Statele Unite nu se află însă în poziția de a elimina pur și simplu toate măsurile adoptate pentru a rezolva problema, a adăugat el.

„Trebuie să continuăm negocierile și discuțiile pentru a ajunge la un înțeles comun, și nu cred că acesta este momentul să renunțăm la toate aceste lucruri”.

Delegațiile conduse de Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng s-au întâlnit în orașe europene încă din mai pentru a rezolva diferențele care au determinat președintele Donald Trump să majoreze tarifele pentru importurile chineze și au declanșat măsuri de tip tit-for-tat, inclusiv tarife similare ridicate de către China asupra bunurilor americane și suspendarea exporturilor de pământuri rare către SUA.

Delegațiile s-au întâlnit ultima dată în iulie la Stockholm, unde au convenit să prelungească pentru 90 de zile un armistițiu comercial care a redus drastic tarifele de retorsiune și a reluat exporturile de pământuri rare din China către SUA.

Experții nu se așteaptă la progrese semnificative la Madrid, rezultatul cel mai probabil fiind o prelungire a termenului pentru ca proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, să renunțe la operațiunile din SUA până la 17 septembrie sau să se confrunte cu închiderea aplicației în Statele Unite.

„Nu mă aștept la ceva substanțial între Statele Unite și China, decât dacă va avea loc o întâlnire față în față între Trump și Xi”, a declarat William Reinsch, consilier principal la centrul de analiză Center for Strategic and International Studies din Washington.

„Scopul acestor negocieri este tocmai să pregătească o astfel de întâlnire”.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o întâlnire cu Xi, însă Reinsch a spus că chinezii nu ar accepta până nu cunosc rezultatul negocierilor și insistă asupra unei relaxări suplimentare a controlului american asupra exporturilor de cipuri și alte bunuri de înaltă tehnologie.

„Această întâlnire este o oportunitate de a evalua pozițiile reciproce și de a afla mai multe despre limitele fiecărei părți”, a spus Reinsch.

