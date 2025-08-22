SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate

Statele Unite ale Americii vor lua parte la versiunea rusă a concursului Eurovision, împreună cu artiști din mai multe regimuri autoritare. Cântărețul Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard, se va alătura cântăreților din state precum Belarus, Cuba și Venezuela la evenimentul de la Moscova, transmite Politico.

Concursul Intervision va avea loc la Moscova, în luna septembrie.

SUA vor fi reprezentate de un interpret presupus a fi fiul lui Michael Jackson

B. Howard a fost subiectul unor speculații că ar fi fiul lui Michael Jackson, deși nu există dovezi care să susțină aceste afirmații. Tatăl lui Jackson, Joe, a fost managerul mamei lui Howard, cântăreața Miki Howard, pe parcursul carierei sale.

„Muzica lui Howard ‘transcende granițele și unește culturile’”, au declarat organizatorii Intervision într-o postare pe Telegram, anunțându-i, astfel, participarea.

Intervision, alternativa din perioada sovietică la Eurovision, a fost organizat între 1965 și 1980 în Cehoslovacia comunistă. În 2025, președintele rus Vladimir Putin a relansat evenimentul și l-a numit pe viceprim-ministrul Dmitri Cernișenko drept președinte al comitetului de organizare. Rusia fusese exclusă din Eurovision după invazia în Ucraina, din februarie 2022.

La concurs, Rusia va fi reprezentată de Shaman (numele real Yaroslav Yuryevich Dronov), un cântăreț care susține războiul și sancționat de UE pentru implicarea în concerte organizate de Kremlin.

Țările participante și invitațiile trimise

Statele care și-au confirmat participarea sunt Rusia (țara gazdă), Belarus, Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan, Brazilia, China, Columbia, Cuba, Egipt, India, Iran, Mexic, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud, Thailanda, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uzbekistan, Kârgâzstan, Tadjikistan, în timp ce Ungaria, Slovacia, Serbia, Venezuela, Bolivia și Etiopia au fost invitate, dar nu și-au confirmat încă participarea, potrivit site-ului oficial al concursului.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că vede evenimentul ca pe „un instrument de propagandă ostilă și ca un mijloc de cosmetizare a politicii agresive a Federației Ruse”.

Citește și: Întâlnirea pentru pace Putin - Zelenski. Serghei Lavrov susține că președintele Ucrainei spune „nu” la tot: Trump a subliniat foarte clar

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News