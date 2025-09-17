SUA: Minorii de 14 şi 15 ani vor fi judecaţi ca adulţi pentru anumite infracţiuni în Washington

Camera Reprezentanţilor din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat marţi o lege ce permite judecarea ca adulţi a minorilor de 14 şi 15 ani pentru anumite infracţiuni violente comise în Washington D.C., transmite agenţia EFE. Măsura, extrem de controversată, se înscrie în ofensiva republicană privind controlul federal asupra capitalei.

Primul proiect, adoptat cu 225 de voturi pentru şi 203 împotrivă, prevede ca minorii de 14 şi 15 ani să fie trataţi ca adulţi atunci când comit infracţiuni violente. Opt democraţi au votat alături de republicani.

Un al doilea proiect, aprobat în aceeaşi sesiune, reduce vârsta maximă pentru a fi considerat infractor minor de la 24 la 18 ani, ceea ce înseamnă că de acum înainte orice persoană de 18 ani sau mai mult va răspunde cu pedepse de adulţi.



Argumentele republicanilor

Republicanii justifică aceste măsuri prin necesitatea de a opri creşterea violenţei din capitală.

„Washington D.C. a fost afectat de violenţă, distrugere şi haos prea mult timp”, a declarat reprezentantul Byron Donalds, autorul unuia dintre proiecte.

Acesta a cerut totodată procurorului general al districtului să creeze un portal public cu statistici privind infracţiunile.



Replica democraţilor

Democraţii au criticat iniţiativele, acuzându-i pe republicani că folosesc retorica fricii pentru a obţine avantaje politice.

„Dacă Donald Trump vrea să conducă Washington D.C. ar trebui să renunţe la preşedinţie şi să candideze pentru primărie”, a afirmat reprezentantul democrat de California, Robert Garcia.

Într-un comentariu sarcastic, Garcia a adăugat: „Dacă colegii mei vor să legifereze în Washington D.C. există multe oportunităţi pentru a candida la consiliul municipal.”

Trump presează pentru control federal

Preşedintele Donald Trump a făcut presiuni constante pentru un control federal mai mare asupra capitalei, ameninţând chiar că ar putea declara stare de urgenţă naţională şi ar prelua controlul asupra poliţiei locale.

Legea autonomiei districtului Washington limitează intervenţia directă a Casei Albe, dar permite desfăşurarea Gărzii Naţionale în cazuri speciale. Totuşi, în august, Trump a preluat controlul poliţiei din DC şi a trimis agenţi federali pe străzi, justificând acţiunea printr-un „nivel alarmant de criminalitate”.

Aceste afirmaţii contrazic însă datele oficiale ale primăriei, potrivit cărora omuciderile se află la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

Trump a anunţat săptămâna aceasta că îşi va extinde planul şi către Memphis, Mississippi, oraş cu administraţie democrată, pe care l-a catalogat drept: „de patru ori mai periculos decât Ciudad de Mexico.”

Măsurile adoptate în Congres marchează o escaladare a tensiunilor dintre republicani şi democraţi, având ca miză echilibrul delicat dintre autonomia districtului Washington şi controlul federal exercitat de Casa Albă.

