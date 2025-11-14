€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri SUA lansează Operațiunea Southern Spear în „vecinătatea Americii“
Data publicării: 09:00 14 Noi 2025

SUA lansează Operațiunea Southern Spear în „vecinătatea Americii“
Autor: Ioan-Radu Gava

steagul sua și antiaeriana Foto: Unsplash
 

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat joi Operațiunea Southern Spear (n.r. Sulița Sudică), despre care a spus că va viza „narco-teroriștii” și va proteja „patria noastră de drogurile care ne ucid oamenii”.

Nu este pe deplin clar dacă Hegseth a dat un nou nume operațiunilor americane aflate deja în desfășurare în apropiere de Venezuela și dincolo de aceasta, sau dacă acesta este începutul unei misiuni noi și extinse, potrivit Axios.

Statele Unite au trimis nave de război, inclusiv cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în și în jurul Mării Caraibelor.

Atacurile asupra bărcilor presupuse a transporta droguri au ucis până acum cel puțin 80 de persoane, iar președintele Trump a precizat că ia în considerare operațiuni pe uscat.

Oficiali militari de rang înalt i-au prezentat miercuri lui Trump „opțiuni actualizate” pentru atacarea Venezuelei, dar nu s-a ajuns la o decizie, a relatat CBS.

Ce știm până acum de Operațiunea Southern Spear, declanșată de SUA?

Southern Spear va fi condusă parțial de Comandamentul Sudic, care supraveghează acțiunile militare din America Centrală și de Sud și din apele înconjurătoare.

Șeful SOUTHCOM, amiralul Alvin Holsey, este așteptat să se retragă la mijlocul lunii decembrie, la aproximativ un an de la preluarea funcției și cu ani înainte de termen.

Se pare că Holsey acționa mai prudent decât își dorea Hegseth. Democrații au ridicat semne de întrebare privind legalitatea atacurilor asupra bărcilor.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii - și o vom proteja”, a scris Hegseth pe X.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

operatiunea southern spear
sulita sudica
sua
venezuela
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat acum 12 minute
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025
Publicat acum 35 minute
Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Publicat acum 49 minute
Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing
Publicat acum 49 minute
TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat pe 12 Noi 2025
Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close