SUA lansează Operațiunea Southern Spear în „vecinătatea Americii“

Nu este pe deplin clar dacă Hegseth a dat un nou nume operațiunilor americane aflate deja în desfășurare în apropiere de Venezuela și dincolo de aceasta, sau dacă acesta este începutul unei misiuni noi și extinse, potrivit Axios.

Statele Unite au trimis nave de război, inclusiv cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în și în jurul Mării Caraibelor.

Atacurile asupra bărcilor presupuse a transporta droguri au ucis până acum cel puțin 80 de persoane, iar președintele Trump a precizat că ia în considerare operațiuni pe uscat.

Oficiali militari de rang înalt i-au prezentat miercuri lui Trump „opțiuni actualizate” pentru atacarea Venezuelei, dar nu s-a ajuns la o decizie, a relatat CBS.

Ce știm până acum de Operațiunea Southern Spear, declanșată de SUA?

Southern Spear va fi condusă parțial de Comandamentul Sudic, care supraveghează acțiunile militare din America Centrală și de Sud și din apele înconjurătoare.

Șeful SOUTHCOM, amiralul Alvin Holsey, este așteptat să se retragă la mijlocul lunii decembrie, la aproximativ un an de la preluarea funcției și cu ani înainte de termen.

Se pare că Holsey acționa mai prudent decât își dorea Hegseth. Democrații au ridicat semne de întrebare privind legalitatea atacurilor asupra bărcilor.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii - și o vom proteja”, a scris Hegseth pe X.