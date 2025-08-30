Data publicării:

SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Statele Unite au declarat vineri că nu vor permite președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, să călătorească luna viitoare la New York pentru o reuniune a liderilor mondiali organizată de Organizația Națiunilor Unite, unde mai mulți aliați ai SUA urmează să recunoască Palestina ca stat, potrivit Reuters. 

Un oficial al Departamentului de Stat a precizat că Abbas și aproximativ 80 de alți palestinieni vor fi afectați de decizia de a refuza și anula vizele pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Autorității Palestiniene din Cisiordania.

Abbas plănuia să participe la Adunarea Generală anuală de la ONU, desfășurată la Manhattan. De asemenea, era programat să participe la un summit unde Marea Britanie, Franța, Australia și Canada au promis să recunoască oficial statul palestinian.

Biroul lui Abbas a declarat că este uimit de decizia privind viza și că aceasta încalcă „acordul privind sediul” ONU.

Conform unui „acord privind sediul” ONU din 1947, SUA trebuie, în general, să permită accesul diplomaților străini la sediul ONU din New York. Cu toate acestea, Washingtonul a afirmat că poate refuza vize din motive de securitate, extremism sau politică externă.

Mai mulți miniștri de externe europeni care au sosit sâmbătă la o întâlnire a Uniunii Europene la Copenhaga au criticat decizia SUA.

„O Adunare Generală a ONU nu poate fi supusă niciunei restricții privind accesul,” a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pentru presă.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a spus că decizia SUA este „inacceptabilă.” Ministrul irlandez de externe, Simon Harris, a declarat că UE ar trebui să protesteze împotriva acestei decizii „în cei mai fermi termeni posibili.”

Departamentul de Stat și-a justificat decizia reiterând acuzațiile îndelungate ale SUA și Israelului că Autoritatea Palestiniană și OEP nu au repudiat extremismul, în timp ce au urmărit „recunoașterea unilaterală” a unui stat palestinian.

Oficialii palestinieni resping astfel de acuzații și susțin că decenii de negocieri mediate de SUA nu au reușit să asigure un stat independent palestinian.

„Este în interesul nostru național de securitate să tragem la răspundere OEP și Autoritatea Palestiniană pentru neîndeplinirea angajamentelor lor și pentru subminarea perspectivelor de pace,” a declarat Departamentul de Stat.

Departamentul de Stat a precizat că misiunea Autorității Palestiniene la ONU, alcătuită din oficiali cu sediul permanent acolo, nu va fi afectată de restricții.

Recunoaștere

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că organizația va discuta problema vizelor cu Departamentul de Stat.

În 1988, SUA au refuzat să acorde viză liderului OEP, Yasser Arafat. În acel an, Adunarea Generală a ONU s-a reunit la Geneva, în loc de New York, pentru ca el să poată lua cuvântul.

Departamentul de Stat a spus că solicită ca Autoritatea Palestiniană și OEP să „repudieze în mod constant terorismul,” inclusiv atacul mortal al Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

În iunie, Abbas a scris o scrisoare președintelui Franței în care a condamnat atacul Hamas și a cerut eliberarea ostaticilor reținuți de gruparea militantă.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat decizia Departamentului de Stat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
30 aug 2025, 13:11
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
30 aug 2025, 12:42
Avionul lui Jurgis Kairys s-a prăbușit. Cum a fost salvat, după multe ore, într-un mod uimitor / video
30 aug 2025, 11:32
BIAS 2025: E numit „pilotul piloților”: Cine este Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene / video
30 aug 2025, 11:14
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Decizie a Poliției pentru bărbatul din Otopeni suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani
30 aug 2025, 10:41
Calendar Creștin Ortodox 30 august 2025 - Cui trebuie să-i spui „La mulți ani!". E sărbătoare
30 aug 2025, 09:55
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
30 aug 2025, 08:39
ANAT: România expune turiștii la riscuri prin transpunerea greșită a Directivei Europene
30 aug 2025, 08:19
Imaginile nopții de la Amara, unde o pungă de gaz a fost străpunsă. Ce se întâmplă cu incendiul / video
30 aug 2025, 08:23
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
BANCUL ZILEI: Ce înseamnă să deții o haină de blană
30 aug 2025, 07:49
Wow! Cum arată soția lui Dan Tanasă. Raluca rupe la competițiile de mușchi / foto
29 aug 2025, 23:36
Bărbat de 53 de ani, atacat de urs în Vâlcea. A fost dus de urgență la spital
29 aug 2025, 23:13
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Mai puține locuri la masa companiilor de stat. Indemnizațiile, tăiate
29 aug 2025, 22:16
CFR SA amână suspendarea trenurilor CFR Călători și Transferoviar, după plata parțială a datoriilor
29 aug 2025, 21:29
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Incendiu la punga de gaz din Amara, Ialomița / Update: Crater de 50 de metri și oameni evacuați / video
29 aug 2025, 18:51
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri
29 aug 2025, 18:20
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Trump cere Congresului tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern. Risc crescut de „shutdown”
29 aug 2025, 17:03
Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare
29 aug 2025, 16:33
De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video
30 aug 2025, 08:05
Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin
29 aug 2025, 16:11
De la pasiune la proiect: Importanța organizării și a uneltelor potrivite
29 aug 2025, 16:10
Incendiul de la Glina a fost stins / update
29 aug 2025, 15:59
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
29 aug 2025, 15:59
Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile
29 aug 2025, 15:58
Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului
29 aug 2025, 15:28
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta
29 aug 2025, 15:38
Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"
29 aug 2025, 16:05
Update: Bărbatul care și-a ucis fiul vitreg, prins / Celălalt copil, salvat ca prin minune
29 aug 2025, 13:19
Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO
29 aug 2025, 13:42
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională
29 aug 2025, 13:26
La Galați, scut împotriva inundațiilor
29 aug 2025, 12:54
Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern
29 aug 2025, 12:43
Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
29 aug 2025, 12:38
Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa
29 aug 2025, 12:20
Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale
29 aug 2025, 12:32
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
29 aug 2025, 11:16
Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand
29 aug 2025, 12:13
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
acum 24 de minute
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
acum 40 de minute
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
acum 42 de minute
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
acum 1 ora 10 minute
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
acum 1 ora 23 minute
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
acum 1 ora 34 minute
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
acum 1 ora 59 minute
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel