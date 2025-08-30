SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului

Statele Unite au declarat vineri că nu vor permite președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, să călătorească luna viitoare la New York pentru o reuniune a liderilor mondiali organizată de Organizația Națiunilor Unite, unde mai mulți aliați ai SUA urmează să recunoască Palestina ca stat, potrivit Reuters.

Un oficial al Departamentului de Stat a precizat că Abbas și aproximativ 80 de alți palestinieni vor fi afectați de decizia de a refuza și anula vizele pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Autorității Palestiniene din Cisiordania.

Abbas plănuia să participe la Adunarea Generală anuală de la ONU, desfășurată la Manhattan. De asemenea, era programat să participe la un summit unde Marea Britanie, Franța, Australia și Canada au promis să recunoască oficial statul palestinian.

Biroul lui Abbas a declarat că este uimit de decizia privind viza și că aceasta încalcă „acordul privind sediul” ONU.

Conform unui „acord privind sediul” ONU din 1947, SUA trebuie, în general, să permită accesul diplomaților străini la sediul ONU din New York. Cu toate acestea, Washingtonul a afirmat că poate refuza vize din motive de securitate, extremism sau politică externă.

Mai mulți miniștri de externe europeni care au sosit sâmbătă la o întâlnire a Uniunii Europene la Copenhaga au criticat decizia SUA.

„O Adunare Generală a ONU nu poate fi supusă niciunei restricții privind accesul,” a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pentru presă.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a spus că decizia SUA este „inacceptabilă.” Ministrul irlandez de externe, Simon Harris, a declarat că UE ar trebui să protesteze împotriva acestei decizii „în cei mai fermi termeni posibili.”

Departamentul de Stat și-a justificat decizia reiterând acuzațiile îndelungate ale SUA și Israelului că Autoritatea Palestiniană și OEP nu au repudiat extremismul, în timp ce au urmărit „recunoașterea unilaterală” a unui stat palestinian.

Oficialii palestinieni resping astfel de acuzații și susțin că decenii de negocieri mediate de SUA nu au reușit să asigure un stat independent palestinian.

„Este în interesul nostru național de securitate să tragem la răspundere OEP și Autoritatea Palestiniană pentru neîndeplinirea angajamentelor lor și pentru subminarea perspectivelor de pace,” a declarat Departamentul de Stat.

Departamentul de Stat a precizat că misiunea Autorității Palestiniene la ONU, alcătuită din oficiali cu sediul permanent acolo, nu va fi afectată de restricții.

Recunoaștere

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că organizația va discuta problema vizelor cu Departamentul de Stat.

În 1988, SUA au refuzat să acorde viză liderului OEP, Yasser Arafat. În acel an, Adunarea Generală a ONU s-a reunit la Geneva, în loc de New York, pentru ca el să poată lua cuvântul.

Departamentul de Stat a spus că solicită ca Autoritatea Palestiniană și OEP să „repudieze în mod constant terorismul,” inclusiv atacul mortal al Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

În iunie, Abbas a scris o scrisoare președintelui Franței în care a condamnat atacul Hamas și a cerut eliberarea ostaticilor reținuți de gruparea militantă.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat decizia Departamentului de Stat.

