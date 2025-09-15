Data publicării:

SUA: China denaturează documente istorice despre cel de-al Doilea Război Mondial pentru a subjuga Taiwanul

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Sursă foto: https://www.pexels.com/, @Nothing Ahead
Sursă foto: https://www.pexels.com/, @Nothing Ahead

Statele Unite acuză China că manipulează și denaturează documentele istorice din perioada celui de-al Doilea Război Mondial pentru a exercita presiuni asupra Taiwanului și a încerca izolarea diplomatică a insulei. Declarația vine din partea Institutului American din Taiwan (AIT), ambasada de facto a SUA la Taipei, în contextul disputelor aprinse dintre Beijing și Taipei la 80 de ani de la încheierea războiului.

Guvernul chinez susține că Declarația de la Cairo (1943) și Proclamația de la Potsdam (1945) confirmă „drepturile legale” asupra Taiwanului, precizând că insula urma să fie „restituită” Chinei după capitularea Japoniei, conform Reuters. În acea perioadă, Taiwanul era colonie japoneză.

Beijingul invocă și Tratatul de la San Francisco (1951), pe care însă îl consideră „ilegal și invalid” deoarece Republica Populară Chineză nu a fost parte semnatară.

„China denaturează în mod intenționat documentele din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Tratatul de la San Francisco, pentru a încerca să-și susțină campania coercitivă de subjugare a Taiwanului”, a transmis AIT într-un comunicat către Reuters.


Poziția Taiwanului și sprijinul SUA

Taiwanul respinge ferm interpretările Chinei, subliniind că niciun acord internațional nu menționează Republica Populară Chineză, stat fondat abia în 1949 de Mao Zedong.

„Narațiunile Beijingului sunt pur și simplu false, iar niciunul dintre aceste documente nu a determinat statutul politic final al Taiwanului”, a subliniat AIT.

Ministrul de externe taiwanez, Lin Chia-lung, a mulțumit Statelor Unite pentru sprijin și a reiterat poziția guvernului său: „Țara noastră și Republica Populară Chineză nu sunt subordonate una alteia, iar Republica Populară Chineză nu are dreptul de a reprezenta Taiwanul în comunitatea internațională.”

Statele Unite au recunoscut oficial guvernul de la Beijing în 1979, întrerupând relațiile diplomatice directe cu Taipei. Totuși, Washingtonul rămâne principalul susținător internațional și furnizor de armament al Taiwanului.

Politica americană a „unei singure Chine” recunoaște poziția Beijingului privind suveranitatea, dar nu se pronunță asupra statutului final al Taiwanului. În același timp, SUA denunță „narațiunile juridice false” ale Chinei, considerate parte dintr-o strategie mai amplă de izolare a Taiwanului de pe scena internațională.



Reacții și tăcerea Beijingului

A 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial a adâncit disputa simbolică. Beijingul a organizat pe 3 septembrie o paradă militară masivă, supravegheată personal de președintele Xi Jinping, pentru a marca victoria împotriva Japoniei.

De cealaltă parte, Taiwanul a pus accent pe recunoașterea istorică a Republicii China, statul existent la momentul semnării documentelor din timpul războiului, și pe continuitatea sa politică.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns deocamdată la solicitările de comentarii. Însă Beijingul continuă să afirme că insula Taiwan face „parte inalienabilă din teritoriul său” și își intensifică presiunile militare și diplomatice asupra Taipeiului.

În acest context, declarațiile SUA reprezintă un nou episod în confruntarea narativelor istorice dintre cele trei părți implicate, Beijing, Taipei și Washington, cu implicații directe asupra stabilității în regiunea Asia-Pacific.

