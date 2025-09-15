SUA au lovit din nou o navă din Venezuela. Trump: trei persoane au fost ucise

SUA au atacat o navă a unui cartel de droguri venezuelean în ape internaționale, ucigând trei persoane, anunță președintele Donald Trump.

Președintele american Donald Trump a declarat luni, 15 septembrie, că forțele militare ale SUA au atacat o navă aparținând unui cartel de droguri venezuelean, care se îndrepta spre Statele Unite. Acesta e al doilea atac asupra unei nave suspectate că transportă droguri în ultimele săptămâni, potrivit Reuters.

El a precizat că trei bărbați au fost uciși în urma atacului și că acesta a avut loc în ape internaționale.

Navă în flăcări în urma atacului

„În această dimineață, la ordinele mele, forțele militare ale SUA au desfășurat un AL DOILEA atac cinetic împotriva cartelurilor de droguri și narco-teroriștilor, identificate clar și extrem de violente, în zona de responsabilitate a SOUTHCOM”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Aceste carteluri de droguri extrem de violente REPREZINTĂ O AMENINȚARE pentru securitatea națională a SUA, politica externă și interesele vitale ale Statelor Unite”, a adăugat el.

Postarea include și un videoclip de aproape 30 de secunde, care arată o navă care explodează și este cuprinsă ulterior de flăcări. Trump nu a furnizat dovezi care să susțină afirmația că nava transporta droguri.

Atacul survine în contextul unei amplificări semnificative a prezenței militare americane în sudul Caraibelor.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, luni, că incidentele recente dintre țara sa reprezintă o „agresiune” din partea SUA, și nu simple tensiuni între cele două state, adăugând că nu există nicio comunicare între guverne.

Administrația Trump încearcă să justifice lansarea unui „atac criminal” asupra țării sud-americane, a afirmat Maduro în cadrul unei conferințe de presă, precizând că legăturile cu SUA fuseseră afectate și acum sunt „aruncate la gunoi”.

Sâmbătă, cinci avioane F-35 ale SUA au sosit în Puerto Rico, ca parte a mobilizării militare din zonă, după ce administrația Trump a ordonat trimiterea a 10 astfel de aeronave stealth.

