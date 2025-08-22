Studenții români din diaspora, dornici să studieze medicina în România, la UMF Carol Davila. Din ce țări vin / video

Prof. univ. dr. Valentina Uivarosi a spus care sunt țările din care vin studenții români să studieze la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Prof. univ. dr. Valentina Uivarosi, Prorector pentru învăţământul universitar de licenţă şi de master, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, a participat la dezbaterea „România în Diaspora”, organizată de DC Media Group, unde a vorbit despre programele care îi atrag pe românii de pretutindeni în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, despre cum a evoluat numărul studenților români de pretutindeni în ultimii 5 ani în cadrul universității, dar și despre țările din care vin studenții din categoria românilor de pretutindeni.

Potrivit acesteia, majoritatea studenților români de pretutindeni provin din Republica Moldova.

„Referitor la țările din care vin studenții români de pretutindeni înmatriculați în prezent, predomină Republica Moldova la toate cele trei programe de studii în procente foarte mari. La Facultatea de Medicină peste 58% din totalul studenților români de pretutindeni sunt din Republica Moldova", a spus prof. univ. dr. Valentina Uivarosi.

Care sunt țările din care provin studenții români

Prof. univ. dr. Valentina Uivarosi a precizat că studenții români de pretutindeni provin din 32 de țări.

„Ca exemple de alte țări din care sunt studenții români de pretutindeni, la Medicină mai avem studenți din Germania, Grecia, Ucraina, Bulgaria. În total sunt 32 de țări din care sunt români de pretutindeni la Facultatea de Medicină. Am exemplificat doar țările din care avem numărul cel mai mare", a spus prof. univ. dr. Valentina Uivarosi.

Potrivit prof. univ. dr. Valentina Uivarosi, mai sunt români de pretutindeni în procente mai mari din Ucraina, Franța, Irak și din Siria, dar și din Bulgaria, teritoriile palestiniene ocupate, Maroc, Tunisia și Siria.

„Acestea sunt țările cu cei mai mulți reprezentanți, dar la Facultatea de Medicină sunt studenți români de pretutindeni din 32 de țări, la Stomatologie din 19 țări și la Farmacie din 6 țări”, a mai spus prof. univ. dr. Valentina Uivarosi.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News