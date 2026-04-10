Știrea care lipsește în 2026 de Paște. În alți ani, era breaking news peste tot în România

În anii trecuți, perioada Paștelui venea aproape automat cu imagini bine cunoscute. Vedeam, la știri, coloane lungi de mașini la intrarea în țară, timpi de așteptare de zeci de minute sau chiar ore și nervi întinși la maximum în punctele de frontieră.

În 2026, lucrurile s-au schimbat. La punctele de trecere a frontierei, nu mai apar acele cozi kilometrice cu mașini din diaspora. Senzația este că „nu mai vine lumea acasă de Paște”, dar realitatea e mai nuanțată.

Schengen a schimbat regulile



Unul dintre principalele motive pentru care nu mai vedem aglomerația de altădată ține de schimbările din sistemul de control la frontieră, odată cu intrarea României în spațiul Schengen. Acum, circulația se face mult mai rapid. Mașinile nu mai stau la verificări îndelungate. Nu se mai formează acele cozi vizibile de kilometri.

Oamenii pot traversa frontiera mult mai repede, iar lipsa blocajelor dă impresia că sunt puțini români care se întorc în țară.

România în Schengen: Responsabilitate, securitate și încredere

Cătălin Predoiu, ministrul care ne-a băgat în Schengen, spunea că aderarea completă a României la Spațiul Schengen reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru securitatea și integrarea europeană a țării noastre.

„Este rezultatul unui efort instituțional susținut, desfășurat pe parcursul mai multor ani, dar și al recunoașterii faptului că România este astăzi un stat capabil să gestioneze responsabil o parte importantă a frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Intrarea în Spațiul Schengen nu înseamnă doar eliminarea controalelor la frontierele interne. Înseamnă, în primul rând, asumarea unei responsabilități sporite pentru securitatea europeană.

Ministerul Afacerilor Interne a avut un rol central în acest proces, prin dezvoltarea și consolidarea sistemului de management integrat al frontierelor. Structurile MAI au implementat măsurile necesare pentru a compensa absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și pentru a menține un nivel ridicat de securitate. În anul 2025, România a fost supusă primei evaluări periodice Schengen, care a analizat modul în care sunt aplicate regulile europene în domenii esențiale precum managementul frontierelor, cooperarea polițienească sau returnarea migranților. Rezultatul acestei evaluări este unul foarte important: raportul evidențiază bunele practici aplicate de România și nu a identificat neconformități în domeniul managementului frontierelor și al returnării.

Această evaluare confirmă faptul că România nu doar respectă standardele Schengen, ci contribuie activ la consolidarea acestui spațiu de securitate european.

Gestionarea frontierelor externe a rămas o prioritate majoră, în special în contextul presiunilor migraționiste din regiune. Activitatea structurilor MAI a condus la identificarea și destructurarea grupărilor de criminalitate organizată specializate în facilitarea migrației ilegale și în recrutarea ilegală a forței de muncă”, a zis Cătălin Predoiu.

În noaptea dintre ani, pe 1 ianuarie 2025, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a ridicat bariera dintre România și Bulgaria. Așa a marcat intrarea în Spațiul Schengen. A fost un moment de lumină și bucurie pentru noi toți, un pas important spre un viitor european mai unit. Cătălin Predoiu le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la această realizare: colegilor săi din Ministerul Afacerilor Interne, partenerilor europeni și, mai presus de toate, cetățenilor români pentru răbdare și încredere.



Mai sunt și români care însă chiar nu au putut ajunge acasă

Din păcate, nu toți românii din diaspora au putut să vină anul acesta acasă, de Paște. De ce? Din cauza costurilor. Prețurile la carburanți au crescut semnificativ, iar pentru mulți, drumul a devenit aproape dublu la bani față de anii trecuți.