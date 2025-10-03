Stiloul Majestății Sale Margareta. Pelikan lansează o ediție regală. Vezi aici prețul

Mestesug. Simbol. Detaliu.

Privit îndeaproape, stiloul Majestății Sale Margareta dezvăluie o întreagă poveste în fiecare detaliu. Corpul său, realizat din rășină nobilă și lustruit cu praf de diamant, are o strălucire care se intensifică odată cu folosirea, transformând fiecare moment de scriere într-o experiență rafinată. În centrul corpului, sigiliul Majestății Saleeste încastrat cu precizie și reprodus în aur de 24K, confirmând caracterul oficial al acestei ediții și adăugând o notă de noblețe discretă.

Inelul placat cu aur poartă gravată deviza Coroanei – „Nihil Sine Deo” – un mesaj de credință și continuitate, vizibil de fiecare dată când stiloul este ținut în mână. Semnătura Majestății Sale, aplicată cu pulbere de aur, adaugă o dimensiune personală și emoțională, transformând fiecare exemplar într-o piesă unică.

Penița este realizată din aur masiv de 14K și gravată manual de maeștrii Pelikan, într-un proces care îmbină măiestria artizanală cu precizia absolută. Placarea cu rodiu îi oferă un contrast elegant, iar vârful din iridiu este atent șlefuit și calibrat individual pentru a asigura o scriere perfect echilibrată.

Penița este mai mult decât o componentă funcțională, este punctul de întâlnire dintre gând și hârtie. Fiecare literă trasată cu acest stilou capătă fluiditate și expresivitate, iar senzația de scris devine un gest natural, aproape ceremonial.

În 1929, Pelikan a schimbat definitiv lumea instrumentelor de scris, introducând mecanismul cu piston diferențial – o inovație patentată care a devenit reper pentru întreaga industrie. Același mecanism, păstrat aproape neschimbat de atunci, se regăsește și în acest stilou, ca o semnătură tehnică și simbolică a brandului.

Umplerea stiloului devine un gest ritualic: rotirea fină a pistonului, mișcarea lentă a cernelii care se adună în rezervor, fereastra translucidă ce dezvăluie nivelul exact. Totul transmite precizie mecanică și respect pentru meșteșug.

Pentru colecționari și pasionați, acest mecanism reprezintă garanția unei experiențe autentice. Este apreciat pentru fiabilitatea sa, pentru modul în care conservă tradiția și pentru senzația unică pe care o oferă la fiecare reîncărcare.

Există obiecte care trec dincolo de statutul lor practic și devin piese de colecție, purtătoare de sens. Stiloul Majestății Sale Margareta este unul dintre acestea. Doar 700 de exemplare numerotate au fost create, fiecare cu propria identitate, fiecare pregătit să spună o poveste personală. Fiecare detaliu, de la semnătura aplicată cu pulbere de aur până la numărul gravat cu precizie, face ca fiecare stilou să fie un exemplar irepetabil. Deținerea lui nu înseamnă doar a scrie cu un instrument de excepție, ci și a păstra un fragment de istorie contemporană. Cele 700 de stilouri formează împreună o colecție rară, menită să rămână în timp. Este un proiect care aduce împreună iubitorii de scris, colecționarii și pe toți cei care prețuiesc obiectele create cu atenție, tradiție și respect pentru meșteșug.