Data publicării: 11:24 03 Oct 2025

Stiloul Majestății Sale Margareta. Pelikan lansează o ediție regală. Vezi aici prețul
Autor: Anca Murgoci

stilou
 

Există momente rare în care un obiect depășește funcționalitatea și devine simbol. Pelikan, în colaborare cu Casa Regală a României, aduce la viață un astfel de moment prin crearea unei Ediții Regale dedicate Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei.

Un capitol nou începe aici, scris cu aur și albastru regal.

Există momente rare în care un obiect depășește funcționalitatea și devine simbol. Pelikan, în colaborare cu Casa Regală a României, aduce la viață un astfel de moment prin crearea unei Ediții Regale dedicate Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei. Un proiect care îmbină tradiția meșteșugului german cu valorile Coroanei Române, dând naștere unui instrument de scris menit să inspire, să celebreze și să rămână peste generații.

In Nomen Hereditatis

În 2019, Pelikan și Casa Regală a României au scris împreună un capitol unic în istoria fine writing, lansând prima ediție regală dedicată Regelui Mihai I al României. Aceasta a fost o premieră mondială, o colaborare care a îmbinat tradiția meșteșugului german cu simbolurile unei monarhii respectate.

Astăzi, povestea merge mai departe. În onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, Pelikan lansează un nou stilou de colecție, o creație care vorbește despre continuitate, echilibru și speranță.

Mestesug. Simbol. Detaliu.

Privit îndeaproape, stiloul Majestății Sale Margareta dezvăluie o întreagă poveste în fiecare detaliu. Corpul său, realizat din rășină nobilă și lustruit cu praf de diamant, are o strălucire care se intensifică odată cu folosirea, transformând fiecare moment de scriere într-o experiență rafinată. În centrul corpului, sigiliul Majestății Saleeste încastrat cu precizie și reprodus în aur de 24K, confirmând caracterul oficial al acestei ediții și adăugând o notă de noblețe discretă.

Inelul placat cu aur poartă gravată deviza Coroanei – „Nihil Sine Deo” – un mesaj de credință și continuitate, vizibil de fiecare dată când stiloul este ținut în mână. Semnătura Majestății Sale, aplicată cu pulbere de aur, adaugă o dimensiune personală și emoțională, transformând fiecare exemplar într-o piesă unică.

Penița este realizată din aur masiv de 14K și gravată manual de maeștrii Pelikan, într-un proces care îmbină măiestria artizanală cu precizia absolută. Placarea cu rodiu îi oferă un contrast elegant, iar vârful din iridiu este atent șlefuit și calibrat individual pentru a asigura o scriere perfect echilibrată.

Penița este mai mult decât o componentă funcțională, este punctul de întâlnire dintre gând și hârtie. Fiecare literă trasată cu acest stilou capătă fluiditate și expresivitate, iar senzația de scris devine un gest natural, aproape ceremonial.

În 1929, Pelikan a schimbat definitiv lumea instrumentelor de scris, introducând mecanismul cu piston diferențial – o inovație patentată care a devenit reper pentru întreaga industrie. Același mecanism, păstrat aproape neschimbat de atunci, se regăsește și în acest stilou, ca o semnătură tehnică și simbolică a brandului.

Umplerea stiloului devine un gest ritualic: rotirea fină a pistonului, mișcarea lentă a cernelii care se adună în rezervor, fereastra translucidă ce dezvăluie nivelul exact. Totul transmite precizie mecanică și respect pentru meșteșug.

Pentru colecționari și pasionați, acest mecanism reprezintă garanția unei experiențe autentice. Este apreciat pentru fiabilitatea sa, pentru modul în care conservă tradiția și pentru senzația unică pe care o oferă la fiecare reîncărcare.

Există obiecte care trec dincolo de statutul lor practic și devin piese de colecție, purtătoare de sens. Stiloul Majestății Sale Margareta este unul dintre acestea. Doar 700 de exemplare numerotate au fost create, fiecare cu propria identitate, fiecare pregătit să spună o poveste personală.

Fiecare detaliu, de la semnătura aplicată cu pulbere de aur până la numărul gravat cu precizie, face ca fiecare stilou să fie un exemplar irepetabil. Deținerea lui nu înseamnă doar a scrie cu un instrument de excepție, ci și a păstra un fragment de istorie contemporană.

Cele 700 de stilouri formează împreună o colecție rară, menită să rămână în timp. Este un proiect care aduce împreună iubitorii de scris, colecționarii și pe toți cei care prețuiesc obiectele create cu atenție, tradiție și respect pentru meșteșug.

Despre Pelikan

Pe 28 aprilie 2025, Pelikan a aniversat 187 de ani de existență. De multe generații, brandul este asociat cu scrisul de mână și chiar cu ideea de stilou. În 1929, Pelikan a lansat stiloul prevăzut cu mecanism de alimentare cu piston diferențial. Această inovație a revoluționat stilourile și a influențat pozitiv tehnica scrisului caligrafic, fiind adoptată ulterior de întreaga industrie și folosită, până în ziua de azi, la fabricarea stilourilor.

Astăzi, Pelikan continuă să creeze instrumente de scris de colecție, dar și produse educaționale și artistice – de la cerneluri premium și acuarele, până la articole creative pentru școală sau birou. Producția are loc în Germania, păstrând legătura cu originile sale, iar fiecare produs reflectă atât tradiția artizanală, cât și o viziune modernă: scrisul ca formă de identitate, cultură și rafinament personal.

Prețul este de 4.900 lei.

