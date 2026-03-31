Știai că există șobolani cu fluturaș de salariu care salvează vieți zilnic?

O poveste devenită virală pe rețelele sociale dezvăluie o realitate surprinzătoare: șobolani care au „fluturaș de salariu”, stau condiții excelente și contribuie direct la salvarea de vieți.

Un român care a vizitat Cambodgia a relatat pe Instagram cum aceste animale sunt bine îngrijite, lucrează doar câteva ore pe zi și sunt recompensate pentru fiecare misiune reușită.

Cum „lucrează” șobolanii detectivi

În spatele acestui proiect se află APOPO, o organizație care antrenează șobolani africani gigant pentru a identifica mine terestre și muniții neexplodate.

Rozătoarele sunt duse pe câmpuri marcate, unde cercetează sistematic terenul. Atunci când detectează explozibili, se opresc și încep să zgârie solul, semnalul pentru dresori că acolo se află un pericol. Ulterior, zona este securizată, iar șobolanul este retras și recompensat.

Programul lor este unul bine stabilit: lucrează aproximativ trei ore pe zi, sunt ținuți în condiții de confort, inclusiv aer condiționat, și beneficiază de îngrijire atentă.

De ce sunt folosiți șobolanii

Specialiștii explică alegerea neobișnuită. Șobolanii africani au un simț al mirosului extrem de dezvoltat, ceea ce le permite să detecteze explozibili cu o precizie ridicată.

În plus, sunt suficient de ușori pentru a nu declanșa minele și pot acoperi rapid suprafețe mari, ignorând resturile metalice care ar induce în eroare echipamentele clasice.

Un alt avantaj major este durata de viață: pot trăi între 8 și 10 ani, ceea ce le oferă o „carieră” lungă după perioada de antrenament, care durează aproximativ un an.

Ronin, șobolanul-recordman

Unul dintre cei mai cunoscuți „angajați” este Ronin, un șobolan african gigant care a intrat în Cartea Recordurilor, conform presei străine.

Ronin a detectat nu mai puțin de 109 mine terestre în ultimii patru ani, stabilind un record mondial. În total, șobolanii APOPO au contribuit la curățarea a peste 122 de milioane de metri pătrați de teren și au descoperit peste 169.000 de explozibili.

O idee născută dintr-un proiect studențesc

Conceptul a apărut în 1997, când un student la inginerie a căutat soluții pentru problema minelor terestre. Inspirat de experimente cu hamsteri și gerbili, acesta a decis că șobolanii ar putea face același lucru, iar ideea s-a dovedit revoluționară.

Reprezentanții APOPO subliniază că animalele sunt tratate ca parteneri de echipă. Niciun șobolan nu a fost rănit în timpul misiunilor, iar bunăstarea lor este o prioritate.

Pentru acești mici „angajați”, munca este un joc: găsirea minelor devine un puzzle rezolvat în schimbul unei recompense.

La nivel mondial, peste 100 de milioane de mine terestre sunt încă active, provocând zilnic victime. În acest context, contribuția acestor animale devine esențială.

Cei care doresc să sprijine proiectul pot chiar „adopta” simbolic un șobolan sau îi pot sponsoriza activitatea, ajutând astfel la continuarea misiunii de salvare a vieților.