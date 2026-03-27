Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor

Prima observație documentată a avut loc în zona actualului Ecuador, între 1737 și 1739, de exploratorul spaniol Antonio de Ulloa, care a descris un „al patrulea arc de o nuanță albicioasă” alături de halourile optice văzute.

Diferența dintre curcubeele obișnuite și cele de ceață

Atât curcubeele tradiționale, cât și cele de ceață se formează prin reflexia luminii în picăturile de apă. Diferența majoră stă în dimensiunea picăturilor și în modul în care lumina interacționează cu acestea. „Este același principiu, doar că picăturile au dimensiuni diferite, ceea ce influențează culorile pe care le vedem sau nu le vedem”, explică Kenny Miller, meteorolog-șef la KX News.

Un curcubeu tipic se formează pe picături de ploaie mari, de aproximativ 2 mm, generând spectrul clasic ROYGBIV. Curcubeul de ceață, însă, apare pe picături minuscule, de doar 0,05 mm, din nor sau ceață. Difracția luminii în jurul acestor picături „amestecă toate culorile, rezultând alb”, spune Miller.

Condițiile ideale pentru apariția curcubeului de ceață

Ceața este esențială, fiind mai frecventă în perioadele de schimbări bruște de temperatură, cum ar fi primăvara, atunci când zăpada se topește.

„Curcubeele de ceață sunt ca și cum ți-ai vedea respirația într-o zi rece”, explică Miller. Pentru a observa fenomenul, lumina (soarele sau luna) trebuie să fie în spatele observatorului, iluminând ceața.

Unde și cum pot fi văzute arcurile de ceață

Locuri cu frecventă prezență a ceții, precum vârfurile munților sau regiunile arctice, oferă cele mai mari șanse. La Observatorul Muntele Washington, situat la 1.917 metri, echipa petrece 60% din timp în ceață, însă observațiile sunt rare.

„Dacă ești complet în interiorul unui nor, nu vei vedea arcul de ceață”, explică Bailey Nordin, observator meteorologic.

Fascinația științei

Curcubeele de ceață nu au o semnificație specială dincolo de frumusețea lor vizuală. Totuși, studiul lor ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine optica atmosferică și comportamentul luminii.

„Este doar unul dintre acele lucruri care te fac să exclami: Oh, uau. Uită-te la asta!” concluzionează Miller.