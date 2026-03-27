DCNews Stiri Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor
Data actualizării: 21:17 27 Mar 2026 | Data publicării: 21:17 27 Mar 2026

Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor
Autor: Alexandra Curtache

Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor / Foto: Unsplash

Când ne gândim la curcubeu, ne vin în minte cele șapte culori ale spectrului ROYGBIV. Totuși, există o variantă mult mai rară și mai subtilă: curcubeul alb sau „arc de ceață”.

Prima observație documentată a avut loc în zona actualului Ecuador, între 1737 și 1739, de exploratorul spaniol Antonio de Ulloa, care a descris un „al patrulea arc de o nuanță albicioasă” alături de halourile optice văzute.

Diferența dintre curcubeele obișnuite și cele de ceață

Atât curcubeele tradiționale, cât și cele de ceață se formează prin reflexia luminii în picăturile de apă. Diferența majoră stă în dimensiunea picăturilor și în modul în care lumina interacționează cu acestea. „Este același principiu, doar că picăturile au dimensiuni diferite, ceea ce influențează culorile pe care le vedem sau nu le vedem”, explică Kenny Miller, meteorolog-șef la KX News.

Un curcubeu tipic se formează pe picături de ploaie mari, de aproximativ 2 mm, generând spectrul clasic ROYGBIV. Curcubeul de ceață, însă, apare pe picături minuscule, de doar 0,05 mm, din nor sau ceață. Difracția luminii în jurul acestor picături „amestecă toate culorile, rezultând alb”, spune Miller.

Condițiile ideale pentru apariția curcubeului de ceață

Ceața este esențială, fiind mai frecventă în perioadele de schimbări bruște de temperatură, cum ar fi primăvara, atunci când zăpada se topește.

„Curcubeele de ceață sunt ca și cum ți-ai vedea respirația într-o zi rece”, explică Miller. Pentru a observa fenomenul, lumina (soarele sau luna) trebuie să fie în spatele observatorului, iluminând ceața.

Unde și cum pot fi văzute arcurile de ceață

Locuri cu frecventă prezență a ceții, precum vârfurile munților sau regiunile arctice, oferă cele mai mari șanse. La Observatorul Muntele Washington, situat la 1.917 metri, echipa petrece 60% din timp în ceață, însă observațiile sunt rare.

„Dacă ești complet în interiorul unui nor, nu vei vedea arcul de ceață”, explică Bailey Nordin, observator meteorologic.

Fascinația științei

Curcubeele de ceață nu au o semnificație specială dincolo de frumusețea lor vizuală. Totuși, studiul lor ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine optica atmosferică și comportamentul luminii.

„Este doar unul dintre acele lucruri care te fac să exclami: Oh, uau. Uită-te la asta!” concluzionează Miller.

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, cu ocazia procesiunii de Floriile catolice
Publicat acum 14 minute
Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi
Publicat acum 26 minute
Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor
Publicat acum 1 ora si 0 minute
De ce traficul e mai bine organizat în Chișinău decât în București. Titi Aur: De ce are nevoie Capitala / video
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Rusia se pregătește să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 8 ore si 50 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Mircea Badea, descoperire interesantă despre Răzvan Simion de la Neatza: „Recunosc că am fost surprins”. Ce a urmat
Publicat acum 14 ore si 10 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close