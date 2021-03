Steven Gerrard, şocat de echipa lui Nicolae Stanciu. "Gol minunat"

”Cred că remiza e rezultatul corect. Am întâlnit o echipă puternică, care joacă la mare intensitate. Ne-au șocat la început. Au reușit să marcheze un gol minunat, dar, odată ce am intrat în meci, am reușit cel puțin să fim la nivelul lor.

E foarte important că am reușit să marcăm în deplasare. Uneori dorești să simți adversarul și nivelul său, dar astăzi cred că suntem vinovați că i-am așteptat. Am găsit și vulnerabilități în jocul lor, de care sper să profităm la retur”, a declarat Steven Gerrard, potrivit The Scottish Sun.

Nicolae Stanciu a mercat un gol superb în startul meciului, cu piciorul drept, de la 17 metri. Trasorul său l-a lăsat fără replică pe portarul scoţienilor.

VEZI SLAVIA PRAGA - RANGERS, în optimile Europa League. REZULTAT FINAL