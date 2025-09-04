Data publicării:

BREAKING NEWS  Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Elena Cristian
Elena Cristian

Elena Cristian, analist DC Business, a lansat critici dure la adresa strategiei fiscal-bugetare a Guvernului, pe care o consideră dezastruoasă și nedreaptă pentru categoriile sociale vulnerabile. Aceasta a avertizat că majorările de taxe și impozite apasă pe umerii oamenilor cu venituri modeste, în timp ce reducerile de cheltuieli sunt nesemnificative. De asemenea, analistul DC Business a denunțat situația pensionarilor, care se confruntă cu impozitarea suplimentară a pensiilor și cu incertitudini privind pilonul II.

Elena Cristian a criticat strategia fiscal-bugetară a Guvernului pe care o consideră dezastruoasă. Aceasta a explicat că majorările de taxe și impozite au un impact de aproape 2% din PIB, în timp ce reducerile de cheltuieli abia ating 0,1%, ceea ce pune povara pe spatele categoriilor sociale care nu trăiau foarte bine. Analistul DC Business a avertizat că efectele negative sunt abia la început și că strategia actuală nu va scoate România din criza bugetară.

„Este testul unei strategii dezastruoase. În ultimele trei luni, tot ceea ce s-a comunicat, s-a comunicat într-o singură direcție: majorăm impozitele și taxele, punem mai multe biruri pe omul de rând care trebuie să trăiască din ce în ce mai greu și reducem mai puțin din zona cheltuielilor.

Vă dau un exemplu. Impactul măsurilor din pachetele luate până acum pe partea de creșteri de impozite și taxe este de aproape 2% din PIB. Impactul scăderilor de cheltuieli este de 0.1% din PIB. Pe aceste cifre, care sunt simple, este clar că au pus povara cea mai grea pe spatele categoriilor sociale care nu trăiau foarte bine.

În învățământ salariile nu sunt atât de mari, dascălii nu au beneficiat de creșteri salariale, de-a lungul timpului, la nivelul la care ar fi trebuit să fie. Pensiile sunt foarte mici. Pensia medie în România este de 3000 de lei, 3000 de lei care au intrat la impozitare.

De asta spun că o astfel de strategie duce la aceste efecte dezastruoase care, din punctul meu de vedere, sunt doar începutul. Cred că va urma o serie de astfel de acțiuni. Nu ne dorim ca oamenii să fie în stradă, dar până la urmă trebuie regândită această strategie. Mie mi se pare greșită și nu mi se pare că va scoate România din criza bugetară în care se află în acest moment.

Chiar premierul ne-a spus că deficitul bugetar, la finalul acestui an, nu poate fi sub 7%, iar cu astfel de măsuri nu ai cum să duci deficitul bugetar, anul viitor, sub 3%. De asta sunt absolut convinsă și toți analiștii o spun”, a spus Elena Cristian.

„Pensionarii nu mai înțeleg nimic"

Elena Cristian a criticat situația pensionarilor și consideră că este nedrept ca după o viață de muncă să fie impozitați suplimentar pe pensii și să li se promită majorări care nu se concretizează. Analistul DC Business a atras atenția și asupra problemelor legate de pilonul II.

„Pensionarii nu mai înțeleg nimic și este nedrept ca după o viață de muncă să asiști la toată această nebunie, să ți se spună în campania electorală că va fi o nouă lege a pensiilor, că vei primi în următorii ani niște majorări, apoi să te trezești cu taxe noi din pensie...

În ceea ce privește pilonul II, acest pilon II este din 2007. Suntem în 2025 și nu au reușit să pună la punct o strategie, o lege, o legislație corectă, pentru beneficiarii pilonului II – că nu sunt deloc puțini, cred că sunt vreo 7 milioane de fonduri.

După 18 ani de cotizații în acest sistem, vin și spun: „Tu, pensionar, nu decizi cum îți iei banii, ba mai mult vei fi și taxat pentru asta, vei plăti impozite și taxe suplimentare pe acei bani pentru că așa vreau eu, statul, deși ai cotizat 18 ani". Adică tu, retroactiv, îmi pui anumite impozite și taxe pe banii mei, fără să ai acest drept.

Mi se pare o discuție pe care politicienii nu o iau în calcul. Eu sper ca, în Parlament, acest act normativ să fie cumva regândit din temelii și sper să se ajungă la formula cea mai bună, pentru că în acest moment nu este corect ceea ce se întâmplă și cred că nu trebuie să rămână așa”, a spus Elena Cristian la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
04 sep 2025, 15:27
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
04 sep 2025, 15:15
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
04 sep 2025, 15:35
În perioada 10 – 21 septembrie, sunteți invitați la cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!
04 sep 2025, 14:26
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale
04 sep 2025, 14:19
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
04 sep 2025, 14:04
Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului
04 sep 2025, 14:12
Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro
04 sep 2025, 13:44
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
04 sep 2025, 14:44
Lipie delicioasă cu omletă, piept de pui și pesto - un preparat rapid și gustos
04 sep 2025, 13:23
Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion
04 sep 2025, 12:42
De ce nu e o idee bună schimbarea lui Bolojan. Avertismentul lui Chirieac: E un singur partid cu adevărat esențial în coaliție
04 sep 2025, 12:49
Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos”
04 sep 2025, 12:19
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
04 sep 2025, 11:35
Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei
04 sep 2025, 11:10
De ce „Insula Iubirii” bate filmele și serialele: Psihologul dezvăluie rețeta care i-a fascinat pe români
04 sep 2025, 12:19
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Cum ascunde Coreea de Nord orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim Jong Un
04 sep 2025, 11:20
Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar
04 sep 2025, 10:43
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
04 sep 2025, 10:09
Reacția acidă a lui Donald Trump după parada militară care a unit Beijingul, Moscova și Phenianul
04 sep 2025, 09:59
Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video
04 sep 2025, 11:35
Un român a supraviețuit doar cu apă și mere timp de 12 zile
04 sep 2025, 09:48
Trump își ia un angajament privind războiul din Ucraina
04 sep 2025, 09:13
Cum te poți întreține ca student în Danemarca. Povestea lui Alex Ardelean
04 sep 2025, 12:54
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
04 sep 2025, 09:10
BANCUL ZILEI: Moștenitorul familiei
04 sep 2025, 08:35
Desfășurarea de trupe în Ucraina. Maria Zaharova le taie elanul Ursulei von der Leyen și lui Zelenski
04 sep 2025, 08:35
Trebuie să mergi la dentist la fiecare 6 luni? Studiile arată adevărul pe care multe clinici nu îl spun
04 sep 2025, 08:35
Iată legătura între ciocolata Dubai și datoria externă! Avem explicația / video
04 sep 2025, 10:27
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
03 sep 2025, 23:55
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
03 sep 2025, 23:59
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
03 sep 2025, 23:19
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE
03 sep 2025, 22:11
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
03 sep 2025, 22:15
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
03 sep 2025, 22:12
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
03 sep 2025, 21:05
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
03 sep 2025, 20:45
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta
acum 8 minute
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
acum 16 minute
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
acum 21 de minute
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
acum 25 de minute
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
acum 28 de minute
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
acum 59 de minute
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
acum 1 ora 15 minute
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel