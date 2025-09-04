Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii

Elena Cristian, analist DC Business, a lansat critici dure la adresa strategiei fiscal-bugetare a Guvernului, pe care o consideră dezastruoasă și nedreaptă pentru categoriile sociale vulnerabile. Aceasta a avertizat că majorările de taxe și impozite apasă pe umerii oamenilor cu venituri modeste, în timp ce reducerile de cheltuieli sunt nesemnificative. De asemenea, analistul DC Business a denunțat situația pensionarilor, care se confruntă cu impozitarea suplimentară a pensiilor și cu incertitudini privind pilonul II.

Elena Cristian a criticat strategia fiscal-bugetară a Guvernului pe care o consideră dezastruoasă. Aceasta a explicat că majorările de taxe și impozite au un impact de aproape 2% din PIB, în timp ce reducerile de cheltuieli abia ating 0,1%, ceea ce pune povara pe spatele categoriilor sociale care nu trăiau foarte bine. Analistul DC Business a avertizat că efectele negative sunt abia la început și că strategia actuală nu va scoate România din criza bugetară.

„Este testul unei strategii dezastruoase. În ultimele trei luni, tot ceea ce s-a comunicat, s-a comunicat într-o singură direcție: majorăm impozitele și taxele, punem mai multe biruri pe omul de rând care trebuie să trăiască din ce în ce mai greu și reducem mai puțin din zona cheltuielilor.

Vă dau un exemplu. Impactul măsurilor din pachetele luate până acum pe partea de creșteri de impozite și taxe este de aproape 2% din PIB. Impactul scăderilor de cheltuieli este de 0.1% din PIB. Pe aceste cifre, care sunt simple, este clar că au pus povara cea mai grea pe spatele categoriilor sociale care nu trăiau foarte bine.



În învățământ salariile nu sunt atât de mari, dascălii nu au beneficiat de creșteri salariale, de-a lungul timpului, la nivelul la care ar fi trebuit să fie. Pensiile sunt foarte mici. Pensia medie în România este de 3000 de lei, 3000 de lei care au intrat la impozitare.



De asta spun că o astfel de strategie duce la aceste efecte dezastruoase care, din punctul meu de vedere, sunt doar începutul. Cred că va urma o serie de astfel de acțiuni. Nu ne dorim ca oamenii să fie în stradă, dar până la urmă trebuie regândită această strategie. Mie mi se pare greșită și nu mi se pare că va scoate România din criza bugetară în care se află în acest moment.



Chiar premierul ne-a spus că deficitul bugetar, la finalul acestui an, nu poate fi sub 7%, iar cu astfel de măsuri nu ai cum să duci deficitul bugetar, anul viitor, sub 3%. De asta sunt absolut convinsă și toți analiștii o spun”, a spus Elena Cristian.

„Pensionarii nu mai înțeleg nimic"

Elena Cristian a criticat situația pensionarilor și consideră că este nedrept ca după o viață de muncă să fie impozitați suplimentar pe pensii și să li se promită majorări care nu se concretizează. Analistul DC Business a atras atenția și asupra problemelor legate de pilonul II.

„Pensionarii nu mai înțeleg nimic și este nedrept ca după o viață de muncă să asiști la toată această nebunie, să ți se spună în campania electorală că va fi o nouă lege a pensiilor, că vei primi în următorii ani niște majorări, apoi să te trezești cu taxe noi din pensie...



În ceea ce privește pilonul II, acest pilon II este din 2007. Suntem în 2025 și nu au reușit să pună la punct o strategie, o lege, o legislație corectă, pentru beneficiarii pilonului II – că nu sunt deloc puțini, cred că sunt vreo 7 milioane de fonduri.



După 18 ani de cotizații în acest sistem, vin și spun: „Tu, pensionar, nu decizi cum îți iei banii, ba mai mult vei fi și taxat pentru asta, vei plăti impozite și taxe suplimentare pe acei bani pentru că așa vreau eu, statul, deși ai cotizat 18 ani". Adică tu, retroactiv, îmi pui anumite impozite și taxe pe banii mei, fără să ai acest drept.



Mi se pare o discuție pe care politicienii nu o iau în calcul. Eu sper ca, în Parlament, acest act normativ să fie cumva regândit din temelii și sper să se ajungă la formula cea mai bună, pentru că în acest moment nu este corect ceea ce se întâmplă și cred că nu trebuie să rămână așa”, a spus Elena Cristian la România TV.

