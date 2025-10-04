Staţiunile Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera, fără curent electric de 24 de ore

Turiştii au început deja să plece din staţiuni, nemulţumiţi de situaţie, dar şi din cauza faptului că multe pensiuni au rămas fără încălzire.

Am stat de vorbă cu primarul comunei Bran, Ioan-Cosmin Feroiu, care ne-a spus ce s-a întâmplat.

"De ieri, din jurul orei 14:00, a picat curentul electric, mai ales în localităţile Poarta şi Şimon. În Poarta, echipele de intervenţie au reuşit aseară, undeva la orele 22:00, să remedieze. Acum sunt în satul Şimon cu cei de la Electrica, degajează crengile care stau pe cablurile de curent. E o operaţiune de durată, pentru că sunt foarte mulţi copaci care au căzut pe firele de medie tensiune. Este întreruptă alimentarea cu energie până reuşesc să degajeze", ne-a declarat Ioan-Cosmin Feroiu.

Situaţia nu e mai bună nici la Fundata. Într-o intervenţie la Antena 3, primarul localităţii a spus ce s-a întâmplat.

„Situația a fost cauzată de căderile abundente de zăpadă, care au afectat infrastructura electrică. Echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea. Este o cauză naturală”, a transmis primarul Marian Pântea.

Drumarii braşoveni au făcut noapte albă

"Noapte albă pentru drumarii din centrul țării!

Utilajele de deszăpezire au acționat încontinuu în zona montană, în special pe DN73, între Moieciu și Fundata.

În zonă s-a depus un strat consistent de zăpadă și mulți șoferi au fost surprinși de condițiile meteo fără să fie pregătiți să circule în condiții de iarnă.

Având în vedere că sunt șanse mari ca ninsorile să revină și în zilele următoare, vă rugăm să nu plecați la drum dacă nu este absolut necesar!", transmite DRDP Braşov.