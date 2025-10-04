€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:15 04 Oct 2025 | Data publicării: 12:13 04 Oct 2025

EXCLUSIV Staţiunile Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera, fără curent electric de 24 de ore
Autor: Florin Răvdan

WhatsApp Image 2025-10-04 at 12.08.29 Foto Cosmin Feroiu, primar comuna Bran
 

Vremea a stricat planurile de vacanţă ale turiştilor din zona Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera. Staţiunile au rămas fără curent electric de vineri din jurul orei 13:00. 

Turiştii au început deja să plece din staţiuni, nemulţumiţi de situaţie, dar şi din cauza faptului că multe pensiuni au rămas fără încălzire. 

Am stat de vorbă cu primarul comunei Bran, Ioan-Cosmin Feroiu, care ne-a spus ce s-a întâmplat. 

"De ieri, din jurul orei 14:00, a picat curentul electric, mai ales în localităţile Poarta şi Şimon. În Poarta, echipele de intervenţie au reuşit aseară, undeva la orele 22:00, să remedieze. Acum sunt în satul Şimon cu cei de la Electrica, degajează crengile care stau pe cablurile de curent. E o operaţiune de durată, pentru că sunt foarte mulţi copaci care au căzut pe firele de medie tensiune. Este întreruptă alimentarea cu energie până reuşesc să degajeze", ne-a declarat Ioan-Cosmin Feroiu. 

Situaţia nu e mai bună nici la Fundata. Într-o intervenţie la Antena 3, primarul localităţii a spus ce s-a întâmplat. 

„Situația a fost cauzată de căderile abundente de zăpadă, care au afectat infrastructura electrică. Echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea. Este o cauză naturală”, a transmis primarul Marian Pântea. 

Drumarii braşoveni au făcut noapte albă 

"Noapte albă pentru drumarii din centrul țării!

Utilajele de deszăpezire au acționat încontinuu în zona montană, în special pe DN73, între Moieciu și Fundata.

În zonă s-a depus un strat consistent de zăpadă și mulți șoferi au fost surprinși de condițiile meteo fără să fie pregătiți să circule în condiții de iarnă.

Având în vedere că sunt șanse mari ca ninsorile să revină și în zilele următoare, vă rugăm să nu plecați la drum dacă nu este absolut necesar!", transmite DRDP Braşov. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brasov
fundata
bran
moieciu
curent electric
pensiuni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Şcoala Altfel şi Săptămâna verde, două anomalii. "Facem din banii noştri"
Publicat acum 39 minute
Alegeri Cehia: un vot care poate răsturna echilibrul UE. Ce urmează dacă iese Andrej Babis
Publicat acum 44 minute
Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională. ”Indiferența continuă crima”
Publicat acum 52 minute
Staţiunile Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera, fără curent electric de 24 de ore
Publicat acum 56 minute
Un monument dedicat regelui Carol I al României, dezvelit la Pordim, Bulgaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close