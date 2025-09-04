Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor

Pentru prima dată în România, stand-up comedy-ul intră oficial în universitate. UNATC „I.L. Caragiale” anunță lansarea, în această toamnă, a primului Masterat de Stand-Up Comedy, o inițiativă rară și în Europa. Programul este realizat în parteneriat cu agenția Headline Management și clubul The Fool, iar înscrierile încep pe 4 septembrie 2025. Printre profesorii de marcă se numără Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu, considerat cel mai apreciat comediant român al ultimilor ani.

Coordonarea programului este asigurată de un trio cu experiență: Ștefan Pavel, actor și lector universitar dr. la UNATC, Micutzu, care revine ca profesor, și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management. „Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care vor urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate”, subliniază Micutzu.

Cursurile masteratului îmbină teoria cu practica. Studenții vor învăța de la scriere și improvizație la tehnici actoricești și management artistic, completând experiența cu spectacole live pe scena clubului The Fool. „Arta actorului de comedie poate deveni o artă în adevăratul sens al cuvântului atunci când i se dedică timp, energie și interes. Râsul spectatorilor nu se obține ușor, dar tocmai această provocare face din comedie un act artistic autentic. Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă. Dacă vrei și tu să iei comedia în serios, hai la Masterul de Stand-Up Comedy de la UNATC!”, explică Ștefan Pavel.

Masteratul își propune să ofere un cadru academic și profesional pentru dezvoltarea unei cariere în stand-up, punând accent pe autenticitate și rigoare. „E un moment-cheie pentru stand-up-ul românesc. Cei mai talentați tineri vor avea acum o școală în care să se formeze, să învețe din greșeli și să își construiască o carieră sustenabilă. În Headline Management vedem cât de repede se schimbă această industrie și cât de mult contează să ai nu doar talent, ci și disciplină și rigoare. Masteratul este șansa de a combina toate aceste lucruri într-un cadru profesionist”, afirmă Călin Crețu.

Programul are durata de doi ani și cuprinde discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere, improvizație și practică de scenă, completate de masterclass-uri cu artiști consacrați din stand-up, teatru și film.

Liviu Lucaci, rectorul UNATC, salută inițiativa: „Noul masterat de Comedie Stand up e o reușită a UNATC. Singurul masterat de acest fel din țară și unul din puținele din Europa și-a deschis porțile la UNATC. Cât despre Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, strălucit absolvent UNATC, ce aș putea spune, decât că e cel mai potrivit profesor pentru cei care vor să ajungă la performanțele lui în stand up. Un om mare, cu un compas moral dovedit, cu valori certe pe care le apără, un profesionist desăvârșit care vine să deschidă drumul în stand up tuturor celor care își doresc asta. Absolvenți ai noștri sau nu, oricine care are o diplomă universitară, în orice domeniu, e binevenit la examenul de Master Comedie Stand-Up din această toamnă!”

