Spotify scumpește abonamentele și vizează un miliard de utilizatori

Noi tarife la Spotify: compania pariază pe funcții inovatoare și profit mai mare, anunţă Reuters.

Spotify va majora prețurile pe măsură ce investește în noi funcționalități și își propune să ajungă la un miliard de utilizatori, a relatat duminică Financial Times, citându-l pe Alex Norström, co-președinte și director comercial al platformei de streaming muzical.

Potrivit acestuia, scumpirile vor fi însoțite de lansarea unor servicii și caracteristici suplimentare.

Compania suedeză nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru un comentariu.

La începutul lunii august, Spotify a anunțat că, din septembrie, va majora tariful abonamentului individual premium în anumite piețe, pentru a-și îmbunătăți marjele de profit.

Astfel, prețul va crește de la 10,99 euro la 11,99 euro (14,05 dolari) în regiuni precum Asia de Sud, Orientul Mijlociu, Africa, Europa, America Latină și Asia-Pacific.

„Creșterile de preț și ajustările tarifare fac parte din instrumentele noastre de business și le aplicăm atunci când are sens”, a declarat Norström pentru FT.

Măsurile de majorare a prețurilor, combinate cu reducerile de costuri din ultimii ani, au ajutat Spotify să obțină anul trecut primul său profit anual.

