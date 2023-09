Spaniolul care iubește enorm cultura română. „Este sufletul Asociației…” susține scriitoarea Eugenia Mucea / VIDEO

„Domnul Juan Jose Garcia este un spaniol căsătorit cu o româncă, însă n-am întâlnit o persoană cu atâta pasiune pentru cultura română. Nici măcar un român. Când l-am cunoscut și mi-au propus să merg cu ei în echipă nici n-am ezitat. M-am simțit flatată că l-am întâlnit. Lucrau cu Federația Artă, Muzică și Sport, filiala București. Și am început să facem niște activități „cu pași mici”. Și a spus: „haide, trebuie să facem o asociație a noastră, a românilor din Spania cu alte activități, literare.

Din 2022, primul eveniment al nostru, de la Casa Română de Cultură Getafe, a fost „160 de ani de diplomație a României moderne. Grigore Gafencu – diplomat român, promotor al Europei unite” apoi lansări de carte, târguri de carte, întâlniri cu scriitori, festivaluri de poezie. Avem o activitate extraordinară, iar Juan Jose Garcia este sufletul asociației. Are o fetiță și întotdeauna spune că fetița lui trebuie să-și cunoască originile.

Casa Română de Cultură Getafe are un proiect care se numește Săptămâna culturală românească și timp de o săptămână, între 25 septembrie până pe 1 octombrie, avem o mulțime de activități. Pentru că este un proiect finanțat cu sprijinul pentru Departamentul Românilor de Pretutindeni, ne permitem să aducem niște cântăreți din România. La alte proiecte am avut scriitori. Am lansat concursuri de poezie pe care le vom premia, concurs de miss în costum popular, concurs de gastronomie românească.” a subliniat scriitoarea.

