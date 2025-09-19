Spania susține eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina

Ministrul Economiei din Spania a afirmat că guvernul spaniol sprijină folosirea activelor rusești înghețate din UE pentru a finanța Ucraina, potrivit Reuters.
Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a sprijini finanțarea guvernului ucrainean.
„Din partea Spaniei, am susținut întotdeauna creșterea, cât mai mult posibil, a finanțării pentru Ucraina...” a spus Cuerpo într-un interviu pentru Bloomberg TV.
„Susținem, de asemenea, să se caute modalități creative de a folosi și aceste active imobilizate”, a mai spus acesta.
Cuerpo a mai precizat că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, lucrează pentru reducerea acestor importuri și diversificarea aprovizionării cu țări precum Statele Unite.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu