€ 5.0695
|
$ 4.2820
|
 
Data publicării: 11:41 19 Sep 2025

Spania susține eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina

Autor: Elena Aurel
uniunea-europeana-euro-bani_01244700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @weyo
 

Ministrul Economiei din Spania a afirmat că guvernul spaniol sprijină folosirea activelor rusești înghețate din UE pentru a finanța Ucraina, potrivit Reuters.

Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a sprijini finanțarea guvernului ucrainean.

„Din partea Spaniei, am susținut întotdeauna creșterea, cât mai mult posibil, a finanțării pentru Ucraina...” a spus Cuerpo într-un interviu pentru Bloomberg TV.

„Susținem, de asemenea, să se caute modalități creative de a folosi și aceste active imobilizate”, a mai spus acesta.

Cuerpo a mai precizat că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, lucrează pentru reducerea acestor importuri și diversificarea aprovizionării cu țări precum Statele Unite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
uniunea europeana
federatia rusa
statele unite
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Nou partid suveranist pe scena politică. Bogdan Chirieac explică cine ar fi beneficiarii și pierzătorii
Publicat acum 10 minute
Taxele vamale impuse de Trump afectează deja Germania
Publicat acum 12 minute
Merită să apelați la acupunctură pentru dureri? Un nou studiu oferă răspunsuri
Publicat acum 21 minute
Premierul interimar al Nepalului promite să remedieze eșecurile care au dus la protestele Generației Z
Publicat acum 56 minute
Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini. Dialog cu psihologul Radu Leca
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close