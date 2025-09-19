Spania susține eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina

Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a sprijini finanțarea guvernului ucrainean.

„Din partea Spaniei, am susținut întotdeauna creșterea, cât mai mult posibil, a finanțării pentru Ucraina...” a spus Cuerpo într-un interviu pentru Bloomberg TV.

„Susținem, de asemenea, să se caute modalități creative de a folosi și aceste active imobilizate”, a mai spus acesta.

Cuerpo a mai precizat că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, lucrează pentru reducerea acestor importuri și diversificarea aprovizionării cu țări precum Statele Unite.