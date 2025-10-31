Spania, capitala turismului european: 76,5 milioane de vizitatori străini și încasări record în 2025

Pe lângă numărul record de vizitatori, cheltuielile cumulate ale turiștilor străini au atins 105,828 miliarde de euro între ianuarie și septembrie, marcând o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului precedent, când totalul a fost de 98,947 miliarde de euro, conform 20minutos.

Doar în luna septembrie, aproape 9,7 milioane de turiști internaționali au sosit în Spania, generând cheltuieli de 13,364 miliarde de euro, cu 6% mai mult decât în 2024, un nivel record pentru această lună. Cheltuielile medii pe turist au ajuns la 1.380 de euro, iar cheltuielile medii zilnice s-au majorat cu 4,5%, atingând 204 euro.

Regatul Unit și Germania conduc topul vizitatorilor și al cheltuielilor

Principalele țări emitente rămân Regatul Unit, Franța și Germania. În primele nouă luni, Spania a primit aproape 15,3 milioane de turiști din Regatul Unit (+4%), 10,2 milioane din Franța (-0,1%) și aproape 9,5 milioane din Germania (+1,4%).

În ceea ce privește cheltuielile, britanicii rămân în frunte, reprezentând 18% din total, urmați de germani (11,7%) și francezi (8,9%).

Catalonia, Insulele Baleare și Andaluzia, principalele destinații

Pe plan intern, Catalonia a condus ca destinație, cu 15,8 milioane de turiști străini între ianuarie și septembrie, cifră stabilă față de anul trecut. Insulele Baleare au atras 13,7 milioane de vizitatori (+3%), iar Andaluzia a depășit Insulele Canare, cu 11,5 milioane de turiști (+7,3%).

Această distribuție evidențiază atât diversitatea atracțiilor turistice din Spania, cât și tendința vizitatorilor de a explora destinații mai variate, dincolo de insulele tradiționale sau de capitala Madrid.

Perspective pentru finalul anului

Datele recente sugerează că Spania este pe cale să înregistreze un an record complet, cu peste 100 de milioane de turiști străini anual și cu cheltuieli care depășesc pragul simbolic de 120 de miliarde de euro.

Autoritățile și operatorii din turism speră ca sezonul de iarnă să mențină ritmul ascendent, sprijinit de festivaluri, evenimente culturale și vacanțe de sărbători, consolidând astfel poziția Spaniei ca lider european în turismul internațional.