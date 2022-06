Soția lui Igor Dodon a primit o citație de la Procuratură

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu, a declarat că soţiei sale, Galina Dodon, i-a fost înmânată o citaţie la Procuratură. "Procurorii i-au înmânat soţiei mele o citaţie şi au invitat-o la Parchet pentru a i se aduce acuzaţii, după ce a fost oprită pe stradă" - a scris Dodon, luni, pe canalul său Telegram.

"Este un caz fără precedent în istoria Republicii Moldova, când dorinţa de a se răzbuna pe un adversar politic o împinge pe Maia Sandu, actualul preşedinte al republicii, să-mi atace soţia, copiii, mama, rudele apropiate" - a declarat acesta, conform RADOR.

Amintim că, Igor Dodon a fost reţinut la sfârşitul lunii mai, iar împotriva lui i-au fost aduse acuzaţii de îmbogăţire ilicită, corupţie, finanţare ilegală a partidului şi trădare a patriei. Fostul preşedinte moldovean a declarat jurnaliştilor că deţine dovezi ale nevinovăţiei sale. El consideră că dosarele împotriva lui au fost iniţiate din motive politice pentru a slăbi cel mai mare partid de opoziţie Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), pe care l-a condus anterior. Dodon a declarat reprezentanţilor mass-media că în spatele arestării lui se află actualul preşedinte al Republicii Moldova, precum şi diplomaţii americani, care, potrivit acestuia, exercită influenţă asupra procurorilor.

Dodon, din arest la domiciliu: Se pregătește o conexiune politică și militară cu România

Ex-preşedintele Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu, avertizează moldovenii că Occidentul, prin intermediul preşedintelui Maia Sandu, ar pregăti „o conexiune militară şi politică a ţării noastre la teritoriul României, cu renunţarea la neutralitate”.



„Sunt convins că tot mai mulţi cetăţeni înţeleg ce se întâmplă cu ţara şi cât de real este pericolul să fim atraşi într-un război regional sângeros şi să pierdem statalitatea”, a declarat Igor Dodon.



Potrivit ex-preşedinteului, pe fundalul acestor crize economice şi energetice, „din care guvernul PAS nu poate ieşi, din cauza incompetenţei sale, noi suntem anunţaţi că în Moldova vor fi aduse arme letale şi posibil şi trupe străine. Adică, la iarnă vom sta în sărăcie şi frig, dar cu tunuri şi rachete.”

„Se vede foarte clar că Maia Sandu şi stăpânii ei din exterior merg pe scenariul ucrainean, provocând destabilizarea intenţionată a situaţiei, iar unii factori politici din Occident vor să folosească moldovenii drept carne de tun în lupta geopolitică ce se dă acum în această regiune. De fapt, toate aceste procese de înarmare şi această isterie antirusească se face în mod special, pentru a justifica prezenţa unor trupe străine de factură NATO pe teritoriul Republicii Moldova”, a spus Dodon. Citește mai multe AICI.

Maia Sandu: R. Moldova trebuie să-şi consolideze sectorul apărării

După o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, Maia Sandu a negat că ar fi discutat despre vreo asistenţă a ţărilor NATO pentru livrarea de armament în contextul războiului declanşat de Rusia contra Ucrainei, cum a sugerat recent şefa diplomaţiei britanice Liz Truss.

'Nu am avut discuţii concrete, am văzut şi eu declaraţii în presă. Republica Moldova este o ţară neutră, o ţară paşnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei ţări. În acelaşi timp, Republica Moldova are un sector de apărare destul de slab şi acest sector de apărare trebuie consolidat, fortificat. Ştiţi că primim asistenţă din partea Uniunii Europene prin aşa numita Iniţiativă de Pace şi în discuţiile cu conducerea Armatei o să vă vedem dacă sunt alte necesităţi pe care am putea să le satisfacem din aceste ajutoare', a declarat Maia Sandu. Vezi mai multe AICI.

