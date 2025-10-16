Sora fostului ministru Carmen Dan, reținută. Dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro

Simona Stan a fost reţinută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie. Cele două urmează a fi prezentate în faţa magistraţilor. Cele două sunt acuzate că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.



Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, în acest dosar.

Printre numele folosite în înșelăciune se numără chiar numele fostului ministru, respectiv Carmen Dan, dar și numele lui Cristi Borcea.

Din 2022 până astăzi, cele două femei sunt acuzate că au creat un mecanism prin care s-au folosit de identități ale unor persoane cu putere de decizie în cadrul unor campanii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere. Persoanele vătămate au fost convinse să ia achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale, scrie Agerpres.