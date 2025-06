Soluţia miraculoasă pentru educaţia din România. DLIFBF, departamentul care trebuie înfiinţat

Acesta a declarat că este necesară înfiinţarea unui nou departament, DLIFBF. Iată ce este acesta şi cu ce s-ar ocupa.

"Am auzit că sunt foarte multe probleme în educaţie, le ştiam. Nu s-au găsit soluţii. Eu am soluţia, e una miraculoasă. Nu am încercat-o încă, dar o să o încerc. Domnul preşedinte al CNR, Sorin Cîmpeanu, cred că îmi dă dreptate. Eu am decis să înfiinţez la mine, având şi o experienţă internaţională foarte mare, pentru că am fost în lume şi am văzut cam ce se discută azi despre arhitectură, am văzut câţi bani se dau pentru genul ăsta de cercetări, un departament. O să se numească DLIFBF. Este un departament extraordinar. Nu am încă foarte mulţi care ar putea să fie implicaţi în treaba asta. Dar dacă vom discuta mereu despre Şcoala Altfel, cu siguranţă vom găsi oameni.

Departamentul înseamnă, în traducere, "departamentul lucrurilor inutile foarte bine făcute". Am trimis asta în Consiliul de Administraţie. Nu am primit răspuns, că nu ştiu ce înseamnă. Dar eu cred că, văzând cam ce se întâmplă şi la nivel internaţional, omenirea este într-un fel la răscruce", a declarat prof.dr.arh. Marian Moiceanu, rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, la Conferința anuală dedicată învățământului superior din România intitulată "Reforma finanțării sistemului de învățământ superior".

