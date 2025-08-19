Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h

Vezi și - Titi Aur a enumerat ingredientele cocktailului" legal care ii face pe tineri să fie cei mai predispuși accidentelor

Poliţia germană a oprit un şofer aflat sub influenţa alcoolului după ce acesta rula cu 220 de kilometri pe oră pe autostradă, având o alcoolemie mult peste limita admisă, au anunţat marţi autorităţile, informează DPA.



Un martor a alertat poliţia şi a urmărit vehiculul care gonea cu 220 km/h pe autostrada A67, la sud de Frankfurt, luni seara, potrivit comunicatului.

Gonea cu 220 km/h pe autostrada A67





Când poliţiştii au oprit maşina, înmatriculată în străinătate, au constatat că şoferul avea o alcoolemie de 4,16 la mie, cu mult peste limita legală de 0,5 la mie.



Poliţiştii au încercat să verifice şi alcoolemia pasagerului, însă nu au putut-o determina, deoarece "dispozitivul se opreşte atunci când valoarea depăşeşte 5 la mie", au explicat aceştia.

Permisul şoferului a fost confiscat imediat





Conducerea sub influenţa alcoolului este interzisă în Germania la o alcoolemie de 0,5 la mie sau mai mare. O valoare care depăşeşte 1,1 la mie este considerată infracţiune penală.



Potrivit organizaţiei auto germane ADAC, condusul cu o alcoolemie de peste 4 la mie pune vieţile în pericol, deoarece duce la pierderea unor reflexe esenţiale de protecţie şi poate provoca comă, colaps circulator şi stop cardiac. O alcoolemie de peste 5 la mie este, de obicei, fatală, subliniază organizaţia, notează Agerpres.

