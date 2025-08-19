Data actualizării: | Data publicării:

Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Un bărbat în stare de ebrietate a fost prins conducând cu 220 km/h pe autostradă.

Vezi și -  Titi Aur a enumerat ingredientele cocktailului" legal care ii face pe tineri să fie cei mai predispuși accidentelor

Poliţia germană a oprit un şofer aflat sub influenţa alcoolului după ce acesta rula cu 220 de kilometri pe oră pe autostradă, având o alcoolemie mult peste limita admisă, au anunţat marţi autorităţile, informează DPA.

Un martor a alertat poliţia şi a urmărit vehiculul care gonea cu 220 km/h pe autostrada A67, la sud de Frankfurt, luni seara, potrivit comunicatului.

Gonea cu 220 km/h pe autostrada A67



Când poliţiştii au oprit maşina, înmatriculată în străinătate, au constatat că şoferul avea o alcoolemie de 4,16 la mie, cu mult peste limita legală de 0,5 la mie.

Poliţiştii au încercat să verifice şi alcoolemia pasagerului, însă nu au putut-o determina, deoarece "dispozitivul se opreşte atunci când valoarea depăşeşte 5 la mie", au explicat aceştia.

Permisul şoferului a fost confiscat imediat



Conducerea sub influenţa alcoolului este interzisă în Germania la o alcoolemie de 0,5 la mie sau mai mare. O valoare care depăşeşte 1,1 la mie este considerată infracţiune penală.

Potrivit organizaţiei auto germane ADAC, condusul cu o alcoolemie de peste 4 la mie pune vieţile în pericol, deoarece duce la pierderea unor reflexe esenţiale de protecţie şi poate provoca comă, colaps circulator şi stop cardiac. O alcoolemie de peste 5 la mie este, de obicei, fatală, subliniază organizaţia, notează Agerpres.

Vezi și -   Șoferii au impresia că sunt mai atenți dacă se urcă băuți la volan. Titi Aur explică situația: Ce se întâmplă, de fapt/video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
19 aug 2025, 17:58
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
19 aug 2025, 11:01
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
19 aug 2025, 10:33
În mijlocul negocierilor pentru pace în Ucraina, Trump primește o nouă amenințare: Kim Jong-un, acuze pentru Coreea de Sud și America
19 aug 2025, 09:35
Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace
19 aug 2025, 09:55
Trump și Zelenski, sub privirile Europei. Cum arată noul plan pentru Ucraina: Macron, sugestie pentru desfășurarea întâlnirii Putin-Zelenski / Momentele zilei, post-summit
19 aug 2025, 08:40
Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 08:23
Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol
19 aug 2025, 08:21
Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia
18 aug 2025, 23:26
Întrebarea la care Zelenski a evitat să răspundă pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 21:38
Soția lui Zelenski i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump
18 aug 2025, 21:16
Zelenski, imaginea momentului de la Casa Albă. Ținuta liderului ucrainean - FOTO în articol
18 aug 2025, 20:10
Marele câștig pentru România dacă Donald Trump reușește să oprească războiul. Bogdan Chirieac: Europa așteaptă la ușă. A venit de capul ei
18 aug 2025, 21:02
Volodimir Zelenski, nevoit să își schimbe vestimentația pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 18:31
Donald Trump schimbă sistemul de vot din SUA
18 aug 2025, 17:45
A demisionat prim-ministrul entităţii sârbe din Bosnia. Cine e adevăratul şef politic care vrea un "Guvern de unitate naţională"
18 aug 2025, 17:36
Unul dintre fiii prinţesei moştenitoare a Norvegiei, inculpat pentru patru violuri
18 aug 2025, 17:22
Fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un accident bizar. Se căsătorise cu doar patru luni înainte de tragedie - Foto
18 aug 2025, 17:00
Delegația lui Putin în Alaska, obligată să plătească cash pentru combustibilul avioanelor
18 aug 2025, 16:31
Cadoul inedit pe care Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska / foto în articol
18 aug 2025, 15:11
Proces cu uşile închise pentru un fost consilier suedez, acuzat de neglijenţă în utilizarea informaţiilor confidenţiale
18 aug 2025, 14:38
Summit istoric la Casa Albă: Trump întrerupe întâlnirea pentru a-l suna pe Putin (Bild)
18 aug 2025, 13:07
China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor
18 aug 2025, 11:43
China cere un acord "acceptabil pentru toate părţile" înaintea summitului de la Casa Albă privitor la Ucraina
18 aug 2025, 11:28
Marele câștig pentru România, dacă războiul din Ucraina se termină acum. Chirieac, precizări
18 aug 2025, 11:52
China, anunțul zilei privind „reunificarea” cu Taiwanul, după promisiunea pe care Xi i-a făcut-o lui Trump
18 aug 2025, 10:52
Ministrul de Externe al Germaniei cere presiuni sporite asupra Rusiei înaintea summit-ului la care vor participa Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni
18 aug 2025, 10:39
Explozie puternică la o uzină din Rusia. Bilanțul morților a crescut la 20
18 aug 2025, 10:01
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
18 aug 2025, 08:25
Trump, anunț pentru Zelenski „dacă vrea să pună acum capăt războiului”: Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!
18 aug 2025, 08:18
Nicu plătește. După Vestele galbene, Macron se confruntă cu Gulerele albe
17 aug 2025, 21:25
O femeie a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș. Ce este „triunghiul morții” de pe față - FOTO în articol
17 aug 2025, 19:35
Descoperire uimitoare despre păuni: Pot emite lasere din penele cozii
17 aug 2025, 17:44
Întors la Moscova din Alaska, Putin s-a pus pe raportat: mai întâi elitei ruse, apoi aliaților săi. Pe cine a sunat primul
17 aug 2025, 17:01
Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”
17 aug 2025, 16:14
Pământ pentru pace. Lista ”de dorințe” a lui Putin, publicată de Reuters
17 aug 2025, 16:24
Președintele unei țări, îmbrăcat în bermude, mesaj inedit pentru Trump din grădina sa: Asta semăn eu! - Video
17 aug 2025, 15:33
Oficial: Lista liderilor europeni care îl vor însoți pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump
17 aug 2025, 13:38
E record! Ce au găsit polițiștii greci în containere de mărfuri prezentate ca fiind cu perdele şi ţesături pe aeroportul din Atena
17 aug 2025, 13:20
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
17 aug 2025, 12:39
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate
17 aug 2025, 11:46
Cele mai noi știri
acum 27 de minute
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
acum 27 de minute
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
acum 1 ora 19 minute
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 1 ora 35 minute
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
acum 1 ora 55 minute
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
acum 2 ore 1 minute
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
acum 2 ore 16 minute
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
acum 2 ore 50 minute
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel