Slovacia a respins miercuri presiunile la care este supusă pentru a-și reduce achizițiile de energie rusească, afirmând că este pregătită să discute această problemă, dar a atras atenția asupra unor state europene care și-au majorat achizițiile de gaz de la Moscova, conform Reuters.

Slovacia și Ungaria, ambele membre ale UE, conduse de populiști, au încercat să mențină legăturile politice cu Rusia, care le asigură majoritatea necesarului de petrol, și au susținut că ar fi prea costisitor să renunțe la aprovizionarea rusească după ce și-au construit infrastructura în jurul acesteia.

În ultimele două săptămâni, însă, acestea au fost supuse unor presiuni suplimentare după ce președintele american Donald Trump a declarat că dorește ca blocul comunitar să înceteze complet achizițiile de energie rusească.

Acest lucru a determinat UE să prezinte un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cu scopul de a elimina treptat toate importurile de energie din Rusia până la începutul anului 2027.

"Nu avem alte opțiuni care ar putea fi durabile și, de asemenea, pentru ca prețul să fie rezonabil", a declarat ministrul de externe Juraj Blanar pentru Reuters într-un interviu acordat în marja Adunării Generale a ONU.

"Este nevoie de timp pentru a diversifica acest lucru. De aceea solicităm un fel de empatie", adăugând că, în orice caz, sancțiunile nu au funcționat pentru a schimba cursul războiului.

Costuri și empatie, avertizează ministrul slovac de externe

Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei din cauza războiului de 3 ani și jumătate din Ucraina și a anexării Crimeei în 2014, în încercarea de a bloca economia Rusiei.

Blanar, a cărui țară a mai blocat pachete înainte de a se ajunge în cele din urmă la un compromis, a declarat că Slovacia ar putea pierde până la 10 miliarde de euro dacă ar trebui să rupă unele contracte care durează până în 2034.

Sugerând că ar trebui luate în considerare scutiri și posibile compensații viitoare, el a mai spus că blocul ar trebui să abordeze problema prețurilor ridicate la electricitate.

Blanar, care a purtat discuții la New York cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că există o anumită ipocrizie în a critica Slovacia în condițiile în care achizițiile de gaze naturale lichefiate din Rusia către Europa de Vest au crescut cu 30% în ultimul an.

"Franța, Spania și Țările de Jos... așa că puteți vedea că imaginea este puțin mai colorată decât alb și negru", a spus el.

Blanar a respins categorisirile conform cărora Slovacia și Ungaria ar fi oile negre din Europa pentru că au continuat să se angajeze cu Moscova, susținând că nu va exista o soluție militară la război și că, așa cum a făcut Trump însuși, a fost necesar să se angajeze cu Moscova.

"Orice schimbare forțată a frontierelor recunoscute la nivel internațional este inacceptabilă pentru Republica Slovacă și ceea ce am (spus) de la bun început a fost că acest război nu are nicio soluție militară. Să continuăm cu orice efort diplomatic", a spus el.

"Cerem acest lucru de mai bine de trei ani și jumătate. Și încă o dată, trebuie să spun foarte clar, dacă nu ar fi fost Trump, negocierile de pace nu ar fi început niciodată".