Data actualizării: 08:54 30 Oct 2025 | Data publicării: 08:54 30 Oct 2025

Slovacia a impus limită de viteză pe trotuar. Un parlamentar explică noua lege
Autor: Alexandra Curtache

Slovacia a impus limită de viteză pe trotuar. Un parlamentar explică noua lege Foto: Unsplash
 

Un amendament legislativ a stârnit confuzie și ironii în Slovacia, după ce presa și opinia publică au interpretat greșit o nouă limită de viteză pe trotuare. Autorul modificării legislative a venit cu clarificări.

Dezbaterea a pornit după ce Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament care introduce pentru prima dată o „viteză de mers pe jos” de 6 kilometri pe oră ca limită maximă pe trotuare. Măsura a fost interpretată de unii ca o restricție impusă chiar pietonilor.

Parlamentarul Lubomir Vazny: „Pietonii nu vor avea o limită de viteză”

Lubomir Vazny, deputatul care a redactat amendamentul, a declarat miercuri seară, la postul public de televiziune STVR, că „criticile se bazează pe o neînțelegere”. El a explicat că limita de viteză nu se aplică persoanelor care merg pe jos, ci doar celor care folosesc trotuarele cu alte mijloace de deplasare precum biciclete, trotinete electrice sau skateboarduri.

Scopul legii: protejarea pietonilor

Potrivit lui Vazny, obiectivul principal al noii prevederi este siguranța pietonilor.

Prin stabilirea unei viteze maxime apropiate de ritmul normal de mers, autoritățile vor să se asigure că utilizatorii de trotinete sau biciclete nu circulă prea rapid printre pietoni, reducând riscul de accidente pe trotuare.

O lege serioasă, tratată cu umor

Deși amendamentul are o intenție clară de siguranță rutieră, discuțiile din spațiul public au fost presărate cu glume și ironii pe rețelele sociale, mulți utilizatori întrebându-se cum ar putea poliția să măsoare viteza pietonilor.

Clarificările lui Vazny au venit tocmai pentru a pune capăt acestor confuzii.

slovacia
limita viteza
