Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă

Un nou episod de înșelăciune online a fost dejucat de autorități, după ce un site care copia în detaliu pagina oficială a noii cărți electronice de identitate a fost descoperit și blocat. Tentativa de fraudă a venit în contextul interesului crescut pentru documentele digitale, iar polițiștii atrag atenția că astfel de scheme pot părea extrem de convingătoare.

Potrivit autorităților, schema era concepută să inducă în eroare utilizatorii printr-un design aproape identic cu cel al paginii autentice. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, se arată într-un comunicat.

În același mesaj, Ministerul a atras atenția că singura sursă reală de informații rămâne platforma oficială https://carteadeidentitate.gov.ro, construită exclusiv pe domeniul .gov.ro. „Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă. Vă recomandăm să accesați doar sursele oficiale!”, a transmis instituția într-o postare pe Facebook.

Deși site-ul clonă a fost eliminat, cazul ridică serioase semne de întrebare. Nu este pentru prima dată când autoritățile descoperă pagini false care urmăresc să colecteze date personale de la cetățeni, însă contextul lansării cărții electronice de identitate face situația cu atât mai sensibilă.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că acest tip de atacuri, cunoscute sub denumirea de phishing, sunt tot mai sofisticate și mai greu de detectat de către utilizatorii obișnuiți. Miza este una clară: obținerea unor informații sensibile, precum date de identificare, serii de documente sau chiar acces la conturi bancare.

În plus, reacția rapidă a instituțiilor nu rezolvă problema de fond: lipsa unui mecanism eficient de alertare publică în timp real. De cele mai multe ori, utilizatorii află despre existența acestor pagini abia după ce ele sunt blocate, iar până atunci, datele personale ale celor care au accesat site-ul pot fi deja compromise.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News