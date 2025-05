Sistemul antigrindină din Satu Mare, nefuncţional din cauza unei decizii a CSAT

În județul Satu Mare, sistemul antigrindină rămâne inactiv din cauza unei restricții impuse de Consiliul Superior de Apărare a Țării (CSAT), a transmis președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate joi.

Deși echipamentele au fost testate și s-au făcut toate pregătirile tehnice, sistemul nu a primit permisiunea de a fi pus în funcțiune. "La nivel naţional, din păcate, centrul naţional a rămas sub decizia CSAT, deci nu este funcţional. Am încercat probe, teste, din păcate, nu am primit undă verde să le băgăm în funcţiune", a explicat Pataki.

Decizia CSAT vine pe fondul unor preocupări privind zborurile neautorizate, în special după incidente recente cu drone

Acesta a arătat că decizia CSAT vine pe fondul unor preocupări privind zborurile neautorizate, în special după incidente recente cu drone în zona Deltei. Cu toate acestea, Pataki Csaba insistă că există o neînțelegere majoră în legătură cu natura sistemului: "Din cauza dronelor care pică în Deltă, sunt interzise prin decizia CSAT astfel de activităţi, în condiţiile în care am impresia că nu se înţelege nici în Bucureşti, nici în Satu Mare că nu e vorba de rachete, este vorba de a stimula aerul cald. Nu se înţelege deocamdată. (...) E un proces de fierbere, de evaporare forţată, nu de rachete".

Sistemul antigrindină din Satu Mare este compus din 40 de generatoare care eliberează iodură de argint în atmosferă. Acest compus are rolul de a modifica formarea norilor, împiedicând acumularea de grindină de mari dimensiuni, în funcție de condițiile meteorologice. În lipsa funcționării sistemului, județul riscă pagube semnificative în agricultură în cazul furtunilor severe, conform Agerpres.

