Sirene de raid aerian și explozii în Israel/ Iranul a confirmat atacul. 100 de rachete lansate. Cel puțin 35 de persoane rănite, ca urmare a Operațiunii „Pedeapsă Severă”

UPDATE: Iranul a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) că siturile nucleare Fordo și Ispahan, situate în centrul țării, au fost lovite de atacurile israeliene, a anunțat vineri directorul general al agenției ONU, Rafael Grossi, transmite AFP, citat de Agerpres.

„Autoritățile iraniene ne-au informat despre atacurile asupra altor două instalații, situl de îmbogățire a uraniului de la Fordo și cel din Ispahan”, unde se află o uzină de conversie, a declarat Rafael Grossi într-un discurs video adresat Consiliului de Securitate al ONU.

Atacurile israeliene care au vizat siturile nucleare de la Fordo, la sud de Teheran, și Isfahan, în centrul țării, au provocat pagube minime, a afirmat vineri un purtător de cuvânt al organizației iraniene pentru energie nucleară (IAEO).

„Pagubele nu sunt importante”, a declarat Behrouz Kamalvandi, citat de agenția de știri IRNA.

Armata israeliană a afirmat vineri seară că a „destructurat” instalații ale programului nuclear iranian la Isfahan în centrul Republicii Islamice, media iraniene anunțând o „explozie uriașă” în acest oraș.

„Avioanele de luptă israeliene au efectuat un atac asupra sitului nuclear al regimului iranian din regiunea Isfahan”, potrivit unui comunicat militar israelian.

UPDATE: Armata israeliană afirmă că a distrus zeci de ținte aparținând rețelei de apărare antiaeriană a Iranului, fiind pregătită să continue operațiunile atât timp cât va fi necesar.



Potrivit aceleiași surse citate de Reuters, au fost atacate și distruse baze militare ale forțelor aeriene iraniene, inclusiv cele din Hamadan și Tabriz.

UPDATE: Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, i-a transmis vineri omologului său britanic, David Lammy, într-o convorbire telefonică, că apelurile la reținere din partea Iranului în fața atacului israelian sunt nejustificate, potrivit Reuters.

UPDATE: Sunt cel puțin 35 de răniți în urma atacului iranian, potrivit publicației israeline YnetNews, dintre care unul în stare critică, aceștia fiind transportați la spital.

UPDATE: Executivul israelian se întrunește în prezent pentru a discuta reacțiile la atacul cu rachete lansat de Iran asupra Israelului în noaptea de vineri, a declarat un oficial israelian pentru CNN.

Conform acestuia, se preconizează că Israelul va intensifica acțiunile militare în următorul val de atacuri asupra Iranului.

Sursa foto: Agerpres

UPDATE: Armata israeliană susține că un număr limitat de clădiri au fost afectate, unele dintre ele ca urmare a cioburilor rezultate în urma interceptării rachetelor. De asemenea, Iran a lansat mai puțin de 100 de rachete spre Israel, majoritatea fiind fie interceptate, fie căzute înainte de a ajunge la țintă.

Totodată, un oficial iranian a declarat pentru Fars News, citat de Reuters, că Teheranul va lovi imediat infrastructura economică și energetică a Israelului dacă infrastructura iraniană va fi atacată.

UPDATE: Imagini cu cetățeni aflați în buncăre îi surprind cântând, pe rețelele de socializare, în timp ce la suprafață Iranul lansează rachete asupra Israelului.

