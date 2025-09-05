Singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030. Avertismentul unui expert în inteligență artificială

Un specialist în IT avertizează că omenirea se apropie de un punct de cotitură radical: în mai puțin de un deceniu, majoritatea locurilor de muncă ar putea dispărea, fiind preluate de inteligența artificială.

Dr. Roman Yampolskiy, informatician leton și profesor de inginerie, a explicat că până în 2030 vom intra într-o „lume a super-inteligenței”, în care oamenii vor avea foarte puține domenii în care să mai fie necesari.

În cadrul podcastului Diary of a CEO, găzduit de Steven Bartlett, expertul a afirmat că IA va prelua controlul aproape complet asupra pieței muncii:

„Ne uităm la o lume în care avem niveluri de șomaj pe care nu le-am mai văzut până acum, nu doar 10% șomaj, ci 99%”, conform Ladbible.

Yampolskiy susține că în maximum doi ani vom avea parte de o inteligență artificială generală (AGI) funcțională, capabilă să îndeplinească atât sarcini cognitive, cât și munci fizice, mult mai eficient decât oamenii.



Locurile de muncă care ar putea supraviețui

Deși scenariul pare apocaliptic, profesorul subliniază că vor rămâne câteva excepții. Acestea nu țin de utilitate, ci mai degrabă de preferințe personale sau nostalgie.

„Există locuri de muncă în care vrei un om, poate ești bogat și vrei un contabil uman din orice motiv. Oamenilor în vârstă le plac metodele tradiționale de a face lucrurile. Warren Buffett nu ar trece la inteligența artificială, el ar folosi contabilul său uman”.

Astfel, meserii precum contabilii sau creatorii de produse artizanale ar putea rezista în nișe foarte mici, mai degrabă ca „un fetiș” decât ca o necesitate practică.

Exemple șocante: podcasting și mass-media

Întrebat dacă jobul de podcaster este în pericol, Dr. Yampolskiy a explicat că și acesta poate fi replicat de IA:

„Un model lingvistic mare poate citi tot ceea ce scrii, poate avea o înțelegere mai bună, poate optimiza întrebările și chiar îți poate imita comportamentul. Aspectul vizual e trivial”.

Așadar, chiar și profesiile care păreau „legate de personalitatea umană” pot fi copiate și perfecționate de algoritmi.

Expertul atrage atenția că firmele vor avea opțiunea să folosească IA ca „forță de muncă gratuită”, economisind trilioane de dolari. Într-un astfel de context, ar fi ilogic să mai plătească angajați umani pentru majoritatea joburilor.

Totuși, el a subliniat că simpla existență a unei tehnologii nu garantează adoptarea sa imediată. „Telefoanele video existau încă din anii 1970, dar au devenit populare abia după apariția iPhone”, a reamintit Dr. Yampolskiy.

Dacă predicțiile profesorului se adeveresc, omenirea se îndreaptă spre o realitate în care șomajul ar putea atinge cote fără precedent, iar rolul oamenilor în societate va fi redus la câteva meserii de nișă. Deși tehnologia promite o viață mai ușoară, ea aduce cu sine și un avertisment terifiant: lumea muncii, așa cum o știm, s-ar putea sfârși în mai puțin de un deceniu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News