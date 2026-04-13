€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană. Unde se situează România în clasament
Data actualizării: 16:51 13 Apr 2026 | Data publicării: 16:38 13 Apr 2026

Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană. Unde se situează România în clasament
Autor: Tiberiu Vasile

mancare-cina-masa_95295000 Imagine cu mâncare. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ambreen

Singura țară din lume care își poate asigura complet necesarul alimentar din producția internă acoperă toate cele șapte grupe esențiale pentru o alimentație echilibrată.

Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană nu este un stat mare sau o superputere agricolă, ci Guyana. Datele vin dintr-un studiu publicat în Nature Food și analizat de Visual Capitalist, care arată cât de aproape sunt țările de o autosuficiență alimentară completă. În acest context, apare și întrebarea: unde se situează România în clasament?

Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană - cum a fost făcut clasamentul

Ideea de securitate alimentară nu se reduce doar la cantitate. Nu e suficient să produci calorii. Contează și dacă populația are acces la toți nutrienții necesari unei diete echilibrate.

Analiza ia în calcul șapte categorii esențiale: produse bogate în amidon, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase. Abia atunci se poate vorbi despre o imagine reală a independenței alimentare.

Rezultatul e surprinzător. Chiar și statele considerate giganți agricoli, precum SUA sau China, nu reușesc să bifeze toate aceste categorii fără importuri.

Guyana, un caz unic la nivel global

Guyana este singura țară care produce suficient din toate cele șapte grupe alimentare pentru a acoperi cererea internă. Mai mult, nu doar că își acoperă necesarul, dar are surplus în anumite zone, în special la alimentele de bază și la fructe.

China și Vietnam vin imediat în urmă, însă ating doar șase din cele șapte categorii. Problema comună? Producția de lactate, unde există limitări structurale.

Practic, chiar și cele mai bine poziționate state depind, într-o anumită măsură, de importuri.

De ce bogăția nu înseamnă autosuficiență

Un aspect interesant este că țările dezvoltate nu conduc acest clasament. Canada și Statele Unite, de exemplu, acoperă doar patru dintre cele șapte grupe alimentare.

Explicația ține în mare parte de geografie și climă. În zonele nordice, sezonul de producție este scurt, ceea ce afectează culturile de fructe și legume. Astfel, chiar și sisteme agricole performante din punct de vedere tehnic ajung să depindă de importuri.

În alte regiuni, problema este și mai clară. Orientul Mijlociu și Africa de Nord au resurse de apă limitate, ceea ce reduce drastic capacitatea de producție. Deși găzduiesc aproximativ 6% din populația globală, aceste zone dispun de mai puțin de 2% din resursele regenerabile de apă.

Și producția de pește creează dezechilibre. Potrivit FAO, Asia domină acvacultura globală, cu 91% din producție. Asta înseamnă că multe țări sunt nevoite să importe pește, chiar dacă la alte capitole stau bine.

Unde se situează România în clasament

România ocupă locul 21 la nivel global în ceea ce privește capacitatea de a-și asigura hrana din producția internă. Mai exact, țara noastră acoperă cinci din cele șapte grupe alimentare analizate.

Se află în același grup cu state precum Spania, Turcia, Rusia, Ucraina sau Croația, toate având un nivel similar de autosuficiență.

Chiar dacă sectorul agricol este solid, dependența de importuri nu dispare complet. Există categorii unde producția internă nu acoperă necesarul.

Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană și poziția României

Imaginea de ansamblu arată clar că autosuficiența alimentară completă este o raritate. Unde se situează România în clasament indică un nivel foarte bun, dar nu suficient pentru independență totală.

Clima, resursele și structura agriculturii rămân factori decisivi. În lipsa unui echilibru între toate aceste elemente, chiar și economiile puternice ajung să depindă de comerțul internațional pentru a-și completa dieta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tara
romania
hrana
mancare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
