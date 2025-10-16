€ 5.0884
Data actualizării: 14:09 16 Oct 2025 | Data publicării: 14:09 16 Oct 2025

Sindicaliştii din învăţământ protestează din nou în faţa sediului Ministerului Educaţiei
Autor: Elena Aurel

profesori_inquam_photos_casian_mitu_64568700 Inquam Photos/ Casian Mitu. Imagine cu rol ilustrativ
 

Sindicalişti din învăţământ pichetează, joi, sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumirile fiind legate de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern, potrivit Agerpres.

"Protestăm împotriva măsurilor guvernamentale care ameninţă calitatea învăţământului şi stabilitatea locurilor de muncă", au scris sindicaliştii pe Facebook.

Protestatarii afişează mesaje precum: "Educaţia, prioritatea naţională... la tăieri", "Veniturile cadrelor didactice au scăzut din nou. Domnule ministru, când plecaţi ?".

La protest participă membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţiei "Spiru Haret".

Cele două federaţii sindicale susţineau, marţi, că reprezentanţii Ministerului Educaţiei dezinformează, precizând că nu operează în programul de salarizare "EduSAL" pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale şi nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi privind modificarea stabilirii sporului de suprasolicitare neuropsihică.

MEC transmisese că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Cele două federaţii au solicitat, ulterior, printr-o adresă comună transmisă ministrului Educaţiei şi Cercetării, să se precizeze care este temeiul legal în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie, se înregistrează diminuarea salariilor pentru majoritatea cadrelor didactice.

"Prin comunicatul de presă postat astăzi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării - unde se afirmă că 'federaţiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus' - ministerul dezinformează întrucât: federaţiile sindicale nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale; federaţiilor sindicale nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi a României; funcţionarii publici din minister responsabili de salarizare refuză să răspundă apelurilor noastre; federaţiile sindicale au solicitat în data de 13.10.2025, prin adresa comună nr. 224/895/13.10.2025, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea, în copie, a Raportului de control al Curţii de Conturi, elaborat în urma controlului derulat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cursul acestui an şi încheiat recent", afirmau sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

protest
ministerul educatiei nationale
masuri fiscale
