Simona Gherghe, după cazul Crevedia: Am trăit o poveste similară în Grecia. Așa s-a acționat acolo și n-a murit nimeni!

„Pe 17 august, am o poveste similara in Grecia, pe autostrada Corinth-Atena. Un camion cu gaz lichefiat a luat foc, exista pericol imens de explozie. M-am gandit instant la Mihailesti. Eram la stiri atunci… Ce au facut grecii? Au evacuat de la km 39, pana la km 57!!! Pe o raza de 18 km!!!

Inclusiv drumul vechi! Am stat peste 8 ore in trafic, o grecoaica ne-a exlicat ce stia de la radio si sfatul autoritatilor sa tragem pe dreapta. Sa nu inaintam. Nici nu se putea, de altfel. Blocasera inclusiv drumul vechi. Politistii, extrem de calmi, ofereau toate informatiile. Am stat 8 ore in trafic, pe 40 se grade, cu doi copii in masina. Am pierdut avionul.

Dar… NU a murit nimeni, NIMENI nu a fost ranit! Pentru ca au avut proceduri si au facut evacuare ca la carte. Au redeschis autostrada dupa vreo 9 ore. N-am auzit pe nimeni sa alerge sa vada focul. Sa se buluceasca. Sa se revolte.Toti au inteles…”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

Un număr de 12 spitale din Capitală sunt pregătite să primească pacienţii răniţi în urma exploziilor care au avut loc la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, a informat Ministerul Sănătăţii.



"Conducerea Ministerului Sănătăţii este în legătură permanentă cu toţi managerii de spitale din Bucureşti. 12 spitale din Capitală sunt deja pregătite să primească pacienţi", afirmă sursa citată.

VEZI ȘI: Stația GPL care a explodat la Crevedia aparține familiei primarului din Caracal Ion Doldurea - https://www.dcnews.ro/statia-gpl-care-a-explodat-la-crevedia-apartine-familiei-primarului-din-caracal-ion-doldurea_927802.html

VEZI ȘI: De ce explozia de la GPL e ca la Colectiv. Victimele, duse la Floreasca, unde funcționează primul și singurul centru de îngrijire a arșilor grav din România. Informații de ultimă oră - https://www.dcnews.ro/de-ce-explozia-de-la-gpl-e-ca-la-colectiv-victimele-duse-la-floreasca-unde-functioneaza-primul-si-singurul-centru-de-ingrijire-a-arsilor-grav-din-romania-informatii-de-ultima-ora_927796.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News