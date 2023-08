'Am reușit să aflăm adevărul. Am vorbit cu primarul din Caracal. Mi-a povestit următoarele aspecte! Spune astfel: Roxana, am plecat de urgență din străinătate, la un simpozion. Acum am ajuns acolo! Dar iau primul avion spre România. Într-adevăr, această stație care a luat foc este a fiului meu Ionuț. Ionuț este acolo. Este cu procuratura după el! Nu mai funcționa stația respectivă! Eu nu știu ca băiatul meu să fi făcut ilegalități! Înțeleg că sunt și 2 pakistanezi muncitori, dați dispăruți. Stația GPL care a explodat la Crevedia aparține familiei primarului din Caracal Ion Doldurea', a spus jurnalista Roxana Ciucă, la România TV.

Primarul Doldurea, un prosper om de afaceri până în 2020, se află la primul mandat. Doldurea a candidat din partea PSD, împotriva lui Cristian Conea, un medic care trecuse de la PSD la PNL înaintea alegerilor. Doldurea a câștigat în forță primăria orașului,

Ionuț Daniel Doldurea, fiul primarului, este administratorul firmei Flagas Srl, căreia îi aparține depozitul care a explodat în Crevedia. Profitul firmei în 2022 a fost de 32 milioane de lei, iar cifra de afaceri a depășit jumătate de miliard de lei.

A apărut o nouă filmare cu cea de-a doua explozie, în care au fost surprinși pompierii și jurnaliștii în timp ce fugeau.

„Bă', băieții noștri, 'bă! Toți băieții noștri sunt acolo! Doamne ferește“, se aude pe filmare.

„Vă rog mult, în spate! Haideți, Haideți!“, spune altcineva.

„Fugiți! Fugiți“, strigă altcineva.

„Ai prins explozia?“, îl întreabă un reporter pe cameraman.

„Cred că da, nu știu!“, îi răspunde acesta.

La stația GPL din Crevedia a avut loc o nouă explozie. Aceasta a avut formă de ciupercă, întocmai ca la exploziile nucleare.

Explozia în formă de ciupercă este un fenomen caracteristic al exploziilor nucleare, în special ale bombelor atomice. Această formă distinctivă a exploziei se datorează interacțiunii dintre undele de șoc generate în timpul exploziei și mediul înconjurător, inclusiv atmosfera.

Explozie Crevedia. Arafat, primele declarații despre morți și răniți / „A făcut infarct, nu a decedat de la incendiu. Sunt 26 răniți“

Șeful DSU Raed Arafat a vorbit despre victimele de la incendiul din Crevedia.

Sâmbătă seară, la aproximativ 3 ore și jumătate după prima explozie de la Crevedia, Raed Arafat, șeful DSU, a făcut declarații de presă.

„Iniţial era vorba de 6 persoane care au fost afectate, persoane civile, din care cinci sau 6, e în dinamică situaţia, (...) intubate. A fost un stop cardiac la o persoană care nu era direct corelată cu incendiul propriu-zis, (...) dar a fost panicată.

După a doua explozie sunt în jur de 26 de pompieri, până la acest moment, posibil să mai fie 2-3 când vor veni rapoartele de la spitale. Unul singur e intubat. Au fost 7 când au ajuns echipajele SMURD și Ambulanței, dintre care trei intubați la fața locului și alții care au fost duși la spitale, intubați în spitale. A mai fost un pacient care a făcut infarct aici și a fost resuscitat de Ambulanță și din nou a făcut stop cardiac, din păcate.

A decedat nu dai cauza incendiului, ci din cauza infarctului. Nu e pacient ars. După ce se lichidează incendiul pompierii vor căuta toată zona“, a spus Raed Arafat.

