Nouă explozie la Crevedia. Nor în formă de ciupercă, exact ca la bombele nucleare / video+foto

La stația GPL din Crevedia a avut loc o nouă explozie. Aceasta a avut formă de ciupercă, întocmai ca la exploziile nucleare.

Explozia în formă de ciupercă este un fenomen caracteristic al exploziilor nucleare, în special ale bombelor atomice. Această formă distinctivă a exploziei se datorează interacțiunii dintre undele de șoc generate în timpul exploziei și mediul înconjurător, inclusiv atmosfera.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce explozia de la GPL e ca la Colectiv. Victimele, duse la Floreasca, unde funcționează primul și singurul centru de îngrijire a arșilor grav din România. Informații de ultimă oră

Când o bombă atomică este detonată, mai multe etape critice au loc, ducând la formarea caracteristică a ciupercii:

1. Detonarea: În momentul detonării bombei, are loc o eliberare rapidă de energie în formă de radiații și căldură. Temperaturile din interiorul focarului exploziei pot ajunge la milioane de grade Celsius într-o fracțiune de secundă.

2. Formarea unei mingi de foc: Eliberarea rapidă de căldură și radiații creează o zonă extrem de fierbinte în centrul exploziei, numită mingea de foc. Aceasta este înconjurată inițial de un nor de abur și praf rezultat din vaporizarea materialelor din zona de impact.

3. Crearea undelor de șoc: Explozia inițială generează unde de șoc extrem de puternice care se propaga rapid în toate direcțiile. Aceste unde de șoc comprimă aerul și alte materiale într-un front extrem de concentrat și energetic.

4. Formarea ciupercii: Odată ce undele de șoc ajung la altitudini mai mari, interacționează cu stratul de aer mai rece și mai dens de deasupra focarului exploziei. În acest punct, se produce o inversiune termică în care aerul mai cald și mai ușor din focarul exploziei este înconjurat de aerul mai rece și mai dens de deasupra.

Această schimbare bruscă în densitate și temperatură face ca undele de șoc să fie reflectate înapoi spre sol. În același timp, coloana de aer încălzit și ionizat de explozie începe să se ridice în atmosferă sub forma unui nor în formă de ciupercă. Acest nor în formă de ciupercă este alcătuit din abur, praf, particule încălzite și radiații ionizate din focarul exploziei.

Este important să menționăm că ciuperca rezultată în urma unei explozii nucleare este doar una dintre multele forme de expansiune a energiei și materiei. Forma de ciupercă este specifică exploziilor nucleare datorită naturii lor intense și a condițiilor atmosferice unice în care acestea au loc.

CITEȘTE ȘI - Intervenție cu roboți, la incendiul de la stația GPL Crevedia / Update: Pompierul care dirija robotul, de negăsit după cea mai recentă explozie

Când mai poate apărea explozia de tip ciupercă

Explozia de tip ciupercă poate să apară în urma unor evenimente și situații diferite în afară de o bombă nucleară. Această formă caracteristică de nor în formă de ciupercă și coloană de fum rezultă în principal din rapida expansiune și răcire a aerului încălzit în timpul exploziei, care formează un nor în formă de ciupercă.

Iată câteva exemple de situații în care pot apărea explozii de tip ciupercă:

1. Explozii chimice mari: Anumite explozii chimice puternice pot genera, de asemenea, un efect de ciupercă. De exemplu, explozia unei mari cantități de materiale inflamabile sau explozive, cum ar fi gazul metan sau amestecurile combustibile, într-un mediu adecvat poate duce la formarea unei coloane de fum în formă de ciupercă.

2. Explozii în industrie: Accidentele industriale, cum ar fi exploziile în instalații petrochimice sau chimice, pot cauza apariția unei coloane de fum în formă de ciupercă din cauza amestecurilor inflamabile și a presiunilor mari eliberate brusc.

3. Erupții vulcanice: În cazul erupțiilor vulcanice puternice, există posibilitatea ca materialul vulcanic, cenușa și gazul să se amestece în atmosferă, generând un nor în formă de ciupercă.

4. Explozii în urma dezastrelor naturale: Anumite dezastre naturale, cum ar fi exploziile de gaz în urma unor cutremure sau alunecări de teren, pot cauza, de asemenea, formarea unui nor în formă de ciupercă.

5. Explozii în atmosferă: Dacă o cantitate mare de gaz sau vapori inflamabili se acumulează în atmosferă și este aprinsă brusc, poate rezulta o explozie care să producă o coloană de fum în formă de ciupercă.

În general, apariția unei explozii de tip ciupercă depinde de mai mulți factori, inclusiv cantitatea de materiale inflamabile sau explozive, presiunea și temperatura eliberate în timpul exploziei, precum și mediul înconjurător.

CITEȘTE ȘI - BREAKING NEWS Ministerul Sănătății, comunicat oficial după explozia de la stația GPL: 7 răniți (4 dintre aceștia sunt intubați) și un deces / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News