Și-a obligat iubita să se prostitueze, apoi să-și vândă copilul. Cu cei 7.000 de euro primiți, și-au luat mașină

Un bebeluș de doar trei săptămâni, din Gorj, a fost ”transferat” contra sumei de 7.000 de euro, către un bărbat. Inculpate sunt trei persoane. Acuzațiile sunt de trafic de minori, fals în declaraţii şi alte infracţiuni.

Și-a obligat iubita să se prostitueze, apoi să-și vândă copilul abia născut

"Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat de 21 de ani, cercetat în cauză, ar fi transportat şi adăpostit în diverse locaţii o femeie de 18 ani, cercetată şi ea în cauză, cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ trei ani, obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material. Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi bărbat ar fi determinat-o pe femeie să îl transfere pe fiul lor minor, de trei săptămâni, către un alt bărbat, de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat, în fals, la oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatul de naştere al minorului. Suma de bani obţinută ar fi fost utilizată de cei doi concubini pentru achiziţionarea unui autoturism", a menţionat purtătorul de cuvânt al IPJ, Miruna Prejbeanu.

Au început procedurile pentru scoaterea copilului din țară

La sfârşitul lunii august a acestui an, în urma unei înţelegeri prealabile cu persoanele de 18 şi 21 de ani (părinţii minorului), bărbatul de 47 de ani s-ar fi deplasat în judeţul Cluj, la o societate notarială, unde ar fi declarat, în fals, că este tatăl copilului şi ar fi fost împuternicit de către mama naturală să depună actele necesare întocmirii paşaportului pentru minor şi scoaterii acestuia din ţară.

În acest context ar fi obţinut două procuri notariale pe care, în luna septembrie 2025, le-ar fi prezentat la Instituţia Prefectului Gorj - Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, unde, pe baza lor şi a unui formular completat cu date nereale, i-ar fi fost eliberat un paşaport simplu pentru minor.

Bebelușul, preluat de DGASPC

În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa bărbatului de 47 de ani de către poliţişti a fost găsit minorul, care a fost preluat în regim de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate mai multe documente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În plus, au mai fost găsite şi ridicate 600 de sticle de alcool fără timbru. Joi, procurorii DIICOT Gorj au dispus reţinerea bărbatului de 47 de ani.

În cauză, a fost formulată propunerea de arestare preventivă în lipsă a celor doi concubini.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean din Gorj, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Tudor Vladimirescu" din Gorj şi Grupării de Jandarmi Mobilă "Ştefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca.