€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:05 31 Oct 2025

Și-a obligat iubita să se prostitueze, apoi să-și vândă copilul. Cu cei 7.000 de euro primiți, și-au luat mașină
Autor: Roxana Neagu

bebelus Bebeluș vândut ca să-și cumpere mașină/ foto ilustrativ Freepik
 

În Gorj, ”transferul” unui bebeluș costă 7000 de euro.

Un bebeluș de doar trei săptămâni, din Gorj, a fost ”transferat” contra sumei de 7.000 de euro, către un bărbat. Inculpate sunt trei persoane. Acuzațiile sunt de  trafic de minori, fals în declaraţii şi alte infracţiuni. 

Și-a obligat iubita să se prostitueze, apoi să-și vândă copilul abia născut

"Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat de 21 de ani, cercetat în cauză, ar fi transportat şi adăpostit în diverse locaţii o femeie de 18 ani, cercetată şi ea în cauză, cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ trei ani, obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material. Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi bărbat ar fi determinat-o pe femeie să îl transfere pe fiul lor minor, de trei săptămâni, către un alt bărbat, de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat, în fals, la oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatul de naştere al minorului. Suma de bani obţinută ar fi fost utilizată de cei doi concubini pentru achiziţionarea unui autoturism", a menţionat purtătorul de cuvânt al IPJ, Miruna Prejbeanu. 

Au început procedurile pentru scoaterea copilului din țară

La sfârşitul lunii august a acestui an, în urma unei înţelegeri prealabile cu persoanele de 18 şi 21 de ani (părinţii minorului), bărbatul de 47 de ani s-ar fi deplasat în judeţul Cluj, la o societate notarială, unde ar fi declarat, în fals, că este tatăl copilului şi ar fi fost împuternicit de către mama naturală să depună actele necesare întocmirii paşaportului pentru minor şi scoaterii acestuia din ţară.

În acest context ar fi obţinut două procuri notariale pe care, în luna septembrie 2025, le-ar fi prezentat la Instituţia Prefectului Gorj - Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, unde, pe baza lor şi a unui formular completat cu date nereale, i-ar fi fost eliberat un paşaport simplu pentru minor.

Bebelușul, preluat de DGASPC

În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa bărbatului de 47 de ani de către poliţişti a fost găsit minorul, care a fost preluat în regim de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate mai multe documente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În plus, au mai fost găsite şi ridicate 600 de sticle de alcool fără timbru. Joi, procurorii DIICOT Gorj au dispus reţinerea bărbatului de 47 de ani.

În cauză, a fost formulată propunerea de arestare preventivă în lipsă a celor doi concubini.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean din Gorj, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Tudor Vladimirescu" din Gorj şi Grupării de Jandarmi Mobilă "Ştefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bebelus
prostitutie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Cum ajung, pe o bandă, laureații premiului Nobel la cel mai puternic laser din lume, de la Măgurele. ”Deci tot o bandă, nu s-a putut”
Publicat acum 26 minute
Nou grav accident cu ATV-ul. Tânăr din Vrancea, preluat de elicopterul SMURD
Publicat acum 36 minute
Cine e noul șef al Jandarmeriei București, după ce în urmă cu o zi organizatorul marșului Colectiv a fost amendat
Publicat acum 37 minute
Trump a autorizat operațiuni militare în Venezuela: Timpul lui Maduro se scurge. E prins în capcană
Publicat acum 40 minute
Evacuare de urgență într-un bloc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close