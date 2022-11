SGR. Alin Vișan: Suntem la un an distanță de ceva ce nu mai există în Europa la mărimea la care va fi în România. Vom fi un exemplu pentru foarte multe țări

La cumpărarea unei băuturi din următoarele categorii: apă, băuturi răcoritoare, bere, vin, băuturi spirtoase de la un comerciant, consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 lei care va fi recuperată odată cu returnarea ambalajului.

Pentru ca Sistemul de Garanție Returnare să funcționeze trebuie să pregătim infrastructura necesară. Mai exact, pentru funcționarea eficientă a sistemului este nevoie de construcția a mai multor centre la nivel național, unde se vor asigura contabilizarea, sortarea și pregătirea pentru reciclare a ambalajelor. În paralel, se va dezvolta și implementa infrastructura IT necesară, inclusiv dezvoltarea unui program software complex care să stocheze și să gestioneze bazele de date.

România are particularități de care trebuie să ținem cont când vorbim de Sistemul de Garanție Returnare, cum ar fi suprafață geografică, caracteristicile demografice.

Alin Vişan, președintele Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu (ARAM), a vorbit despre Sistemul de Garanție Returnare.

„Suntem doar la un an distanță de ceva ce nu mai există în Europa la mărimea la care va fi în România: Sistemul de Garanție Returnare. Este un an greu în care va trebui să ne concentrăm pe construirea sistemului. După un an vom, avea nouă din zece ambalaje puse în piață, colectate și reciclate. Vorbim de șase miliarde de ambalaje pe an. Ceea ce încercăm noi acum să facem este ceva ce nu s-a mai făcut în Europa. Vom fi un exemplu pentru foarte multe țări în ceea ce privește colectarea și reciclarea. La anul pe vremea aceasta trebuie să fim mândri de ce am făcut”, a zis Alin Vișan la DC News, în cadrul dezbaterii „Reciclarea, în fața unor noi provocări legislative”.

Intervenția pe acest subiect o găsiți la finalul dezbaterii:

DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews, a organizat în data de 22.11.2022 conferința cu titlul „Reciclarea, în fața unor noi provocări legislative”.

Sistemul de Garanţie-Returnare va deveni funcţional în România începând cu data de 30 noiembrie 2023

Sistemul de Garanţie-Returnare va deveni funcţional în România începând cu data de 30 noiembrie 2023, iar de la acel moment la cumpărarea unei băuturi din categoriile apă, băuturi răcoritoare, bere, vin sau băuturi spirtoase de la un comerciant, consumatorii vor plăti o garanţie de 0,50 lei, care va fi recuperată odată cu returnarea ambalajului.



Pe data de 20 iulie 2022, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, anunţa că a fost aprobată alocarea sumei de un milion de lei pentru intrarea statului român, cu un procent de 20%, în acţionariatul societăţii care va gestiona SGR şi a subliniat faptul că le-a transmis asociaţiilor din cadrul societăţii că este inacceptabil termenul de un an şi jumătate pentru implementarea acestui sistem în România.

VEZI ȘI: Reciclează și primești produse la supermarket. Emanuel Pârvulescu, Head of environment Cora România: Funcționează extraordinar de bine sistemul de recompensă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News