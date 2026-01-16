Sfârșit tragic pentru un bărbat, într-o destinație turistică iubită de români: A fost atacat de un crocodil

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost găsit mort pe o plajă din localitatea filipineză Balabac, situată în provincia Palawan, după ce a fost atacat de un crocodil de apă sărată, a anunţat vineri şeful Biroului municipal pentru situaţii de urgenţă, citat de agenţia Xinhua.

Trupul victimei a fost descoperit vineri dimineaţă, de o echipă de căutare şi salvare, pe o plajă din Sebaring, un sat de pe litoralul din Balabac, a declarat Chan Alsad, şeful Biroului pentru situaţii de urgenţă.

Mai multe atacuri de crocodili în ultimii ani

Alsad a precizat că bărbatul, care lucra ca tâmplar, fusese dat dispărut miercuri, după ce nu s-a întors acasă de la serviciu.

Balabac, o localitate insulară izolată, situată în extremitatea sudică a insulei Palawan, a înregistrat mai multe atacuri de crocodili în ultimii ani, conform Agerpres.

