Subcategorii în Stiri

Sfârșit tragic pentru un bărbat, într-o destinație turistică iubită de români: A fost atacat de un crocodil
Data publicării: 12:25 16 Ian 2026

Sfârșit tragic pentru un bărbat, într-o destinație turistică iubită de români: A fost atacat de un crocodil
Autor: Tiberiu Vasile

Sfârșit tragic pentru un bărbat, într-o destinație turistică iubită de români: A fost atacat de un crocodil Crocodil. Sursa Foto: Pexels

Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort pe o plajă.

 

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost găsit mort pe o plajă din localitatea filipineză Balabac, situată în provincia Palawan, după ce a fost atacat de un crocodil de apă sărată, a anunţat vineri şeful Biroului municipal pentru situaţii de urgenţă, citat de agenţia Xinhua.

Trupul victimei a fost descoperit vineri dimineaţă, de o echipă de căutare şi salvare, pe o plajă din Sebaring, un sat de pe litoralul din Balabac, a declarat Chan Alsad, şeful Biroului pentru situaţii de urgenţă.

Mai multe atacuri de crocodili în ultimii ani

Alsad a precizat că bărbatul, care lucra ca tâmplar, fusese dat dispărut miercuri, după ce nu s-a întors acasă de la serviciu.

Balabac, o localitate insulară izolată, situată în extremitatea sudică a insulei Palawan, a înregistrat mai multe atacuri de crocodili în ultimii ani, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Descoperire uluitoare în Peru. Cum arată fosilele unui strămoș al rechinului alb
 


 

crocodil
mort
turist
filipine
Comentarii

