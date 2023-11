Senzația de foame falsă. Nutriționist: Ce este și cum scapi de ea fără să mănânci

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, nutriționistul a explicat când apare hiperaciditatea și ce este foamea falsă. De asemenea, Sigina Pop a subliniat de ce nu este bine să consumăm fructe pe stomacul gol.

„HIPERACIDITATEA. Cand luam medicamente (cum sunt banalele antiinflamatorii nesteroidiene, chiar si “pe mancate”), cand consumam bauturi sau alimente care cresc aciditatea. Da, paradoxal, alimentele acide (ex paine cu zacusca) pe care le mananci de foame, pot sa duca la realimentare mai curand din cauza acestei aciditati resimtite ulterior si nevoia de a “pansa” stomacul.

“Fructe pe stomacul gol” - preferatele mele (*vezi nota).

Vinuțul si alte pe care OMS zice sa le lasam in pace ca nu-s bune in nicio cantitate - si ele creeaza aciditate si apetit crescut inutil. Apoi mai sunt patologiile - cum e gastrita/ulcerul gastric. Le-as si categorisi: hiperaciditate comportamentala si patologica, dar e irelevant.



FOAME FALSA. Seamana cu foamea reala, dar nu-i. E brusca, acuta, are simptome similare cu foamea reala de tip: iritabilitate sau “ceata pe creier”, nu mai poti gandi, tremur, insa daca survine ceva placut, o activitate sau o discutie placuta care distrage atentia, ea dispare. E foarte ciudata aceasta “foame” si am urmarit-o impreuna cu multi pacienti. Face parte dintr-o “familie mai mare, “foamea emotionala”, si nevoia e de reglare instanta, stare de bine, nu realmente foame. Foamea reala e progresiva, creste in intensitate daca o ignori si nu dispare daca te distragi.



Asta nu inseamna ca daca simti sa mananci, fie de la hiperaciditate, fie de “foamea”-cu-ghilimele, sa nu mananci si sa suporti disconfort. Nici poveste. Dar observand aceste detalii de finete poti, in timp, sa previi si sa reactionezi diferit, ajungand, in timp, sa mananci mai putin la modul firesc.", a scris Sigina Pop.

Când e bine să consumi fructele

"Nota: Din pacientii care au trecut prin dieta Rina, am marturisirile cu “cea mai grea zi din dieta era ziua de fructe. Mi-era foame tot timpul.”

Fructele au tot felul de acizi care “rontaie” stomacul, stimuleaza secretiile gastrice, deci sunt numai bune deschizatoare de apetit inainte de masa. Daca nu cumva sunteti ‘rai de mancare’, lasati-le undeva dupa o masa.

E interesant cum fructele sunt subiect inepuizabil de trenduri - insa recomandarea e sa le consumi cand iti pica bine. Majoritatii pica bine cand nu iti “rontaie” stomacul, adica dupa mancare. “Am intalnit si romani fericiti” (foarte putini, ce-i drept, cred ca vreo 2-3 in toata practica mea) carora MERELE le tineau “de foame”. De obicei nu din persoanele cu probleme de supragreutate, ci din cei normoponderali, ajunsi la mine cu alte afectiuni.", a mai explicat Sigina Pop pe pagina de Facebook.

