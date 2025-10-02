€ 5.0820
Data actualizării: 09:37 02 Oct 2025 | Data publicării: 09:37 02 Oct 2025

Senatorul Titus Corlățean pregătește dosarul Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei
Autor: Alexandra Curtache

corlatean_41024500 Titus Corlațean: Funcționarea coaliției de guvernare ar trebui regândită, iar regulile trebuie refăcute și respectate
 

Senatorul Titus Corlățean a fost desemnat raportor al APCE pentru răspunderea juridică a Rusiei în crima de agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Sesiunii ordinare de la Strasbourg.

Senatorul Titus Corlățean, membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a fost desemnat în unanimitate raportor al Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului pe tema răspunderii juridice a Federației Ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a patra părți a Sesiunii ordinare a APCE, desfășurată la Strasbourg între 29 septembrie și 3 octombrie 2025.

Alegerea lui Corlățean, susținută de liderii grupurilor politice europene

Desemnarea senatorului român a fost realizată pe baza consensului liderilor grupurilor politice europene din cadrul Adunării, care au apreciat experiența și expertiza sa în domeniul juridic internațional. În noua sa calitate, Titus Corlățean va coordona elaborarea unui raport complex ce va analiza responsabilitatea Federației Ruse pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei și consecințele juridice aferente.

Documentul pregătit de senatorul Corlățean va urma linia pozițiilor adoptate anterior de APCE, vizând consolidarea cadrului juridic internațional privind crima de agresiune. Printre temele principale se numără crearea unui Tribunal special pentru crima de agresiune și sistemul de despăgubiri datorate de Rusia pentru distrugerile provocate în Ucraina. Raportul va include, de asemenea, recomandări pentru statele membre ale Consiliului Europei în ceea ce privește responsabilitatea statului agresor și mecanismele de sancționare.

Parlamentarul român se va asigura că raportul APCE reflectă în mod riguros obligațiile juridice ale Federației Ruse și impactul agresiunii asupra Ucrainei și comunității internaționale.

Inițiative internaționale pentru justiția și despăgubirile pentru Ucraina

În paralel cu desemnarea senatorului Titus Corlățean ca raportor al APCE pentru răspunderea juridică a Federației Ruse, Consiliul Europei și Ucraina au semnat un acord istoric pentru înființarea unui Tribunal Special destinat judecării crimei de agresiune comise de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Acest tribunal va fi stabilit în cadrul Consiliului Europei și va avea mandatul de a urmări penal liderii politici și militari de rang înalt responsabili pentru decizia de a utiliza forța armată împotriva Ucrainei, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite.

În plus, Consiliul Europei a lansat Registrul de Daune pentru Ucraina, un mecanism internațional destinat să documenteze și să gestioneze cererile de despăgubire pentru persoanele fizice, întreprinderi și statul ucrainean, în urma agresiunii Federației Ruse. Acest registru servește ca prim pas într-un sistem mai amplu de reparare a daunelor, inclusiv prin înființarea unei Comisii Internaționale de Cereri, care va evalua și va decide asupra cuantumului despăgubirilor, conform Register of Damage for Ukraine.

Aceste inițiative subliniază angajamentul Consiliului Europei și al statelor membre față de principiile dreptului internațional și față de asigurarea unei justiții echitabile pentru victimele agresiunii rusești. Ele reflectă, de asemenea, eforturile continue de a răspunde provocărilor generate de conflictul în curs și de a contribui la stabilirea unui precedent în ceea ce privește responsabilitatea statului agresor.

