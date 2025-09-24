Semnele la care să fii atent: Cum îți transmite inima că ai nevoie de ajutor medical

Bolile de inimă reprezintă una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, alături de cancer. Deși se crede adesea că acestea afectează în special persoanele în vârstă, realitatea este că și tinerii pot suferi atacuri de cord.

Medicii subliniază că renunțarea la fumat, evitarea consumului excesiv de alcool, o dietă echilibrată și mișcarea regulată sunt esențiale pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

Palpitațiile - când sunt normale și când devin alarmante

Dr. Jeremy London a explicat într-un videoclip online că multe persoane experimentează ceea ce se numește popular „bătăi sărite” ale inimii.

„Cu toții am simțit-o, acea pauză bruscă sau bătaie în piept care te face să te întrebi dacă ceva nu este în regulă”, a spus chirurgul, conform Ladbible.

Acesta a adăugat că, de cele mai multe ori, aceste palpitații sunt inofensive și cauzate de contracții premature, fie în atrii, fie în ventricule. La persoane sănătoase, fenomenul nu necesită tratament și nici nu impune limitarea activităților zilnice.

Când trebuie să mergi la medic

Există însă situații în care palpitațiile nu ar trebui ignorate. „Dacă senzația persistă sau dacă aveți simptome precum amețeală, dificultăți de respirație, leșin sau, bineînțeles, dacă aveți deja un istoric al bolilor de inimă, atunci este important să vă faceți un control”, a subliniat Dr. London.

Astfel, un singur puls sărit nu reprezintă un pericol, dar dacă aceste episoade devin frecvente și sunt însoțite de lipsă de aer sau amețeli, vizita la medic este obligatorie.

Alte semne care pot indica probleme grave

Specialistul atrage atenția și asupra altor simptome ce pot fi asociate cu un atac de cord: transpirația excesivă, durerile în piept și o stare bruscă de anxietate intensă.

„Dacă cineva are un atac de cord, cu cât ajunge mai repede la spital, cu atât șansele sale de recuperare sunt mai mari”, a precizat chirurgul.

Monitorizarea sănătății inimii nu se rezumă doar la un stil de viață echilibrat, ci și la atenția acordată semnalelor transmise de organism. Chiar și simptomele aparent banale, precum palpitațiile, pot ascunde probleme serioase atunci când sunt asociate cu alte manifestări. Recomandarea medicilor este clară: nu ignorați semnele și consultați un specialist la timp.