Semnal puternic de la Bruxelles pentru deschiderea negocierilor cu Republica Moldova

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare comună către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.



"Am iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări europene, care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată preşedintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susţine fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaşte reformele realizate şi cere ca opţiunea cetăţenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată şi respectată", spune Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.



El precizează că această iniţiativă are sprijinul unor lideri importanţi ai Parlamentului European şi demonstrează unitatea şi solidaritatea Europei cu Republica Moldova, într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.



Victor Negrescu menţionează că demersul nu menţionează nimic despre decuplare (de Ucraina în procesul de aderare la UE - n.r.), concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.