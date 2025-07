Semnal de alarmă din partea unei absolvente de liceu despre contestațiile la BAC: „Nu trebuie să fie o pedeapsă”

„Am renunțat la contestație, pentru că nu voiam să mă lupt cu mentalitatea profesorilor”, spune Munteanu Bogdana, o tânără absolventă de liceu care a atras atenția pe TikTok asupra modului în care sunt tratate lucrările elevilor în cadrul contestațiilor de la Bacalaureat.

Cu o notă finală de 9.85 la fizică și o experiență care a dezamăgit-o, ea transmite un mesaj puternic pentru profesori și generațiile viitoare: contestația nu ar trebui să fie o confruntare, ci un drept garantat de transparență și echitate.



Vizualizarea lucrării: un pas necesar, dar nu suficient

Bogdana povestește că înainte de a depune contestație, a decis să își vizualizeze lucrarea, așa cum prevede regulamentul. A venit cu baremul în mână, a analizat fiecare exercițiu și a descoperit că în afară de unul singur, în care metoda de rezolvare era diferită dar rezultatul corect, toate celelalte corespundeau perfect cu cerințele oficiale.

„Orice mod de rezolvare diferit care este corect, ar trebui să fie punctat”, explică ea, evidențiind o problemă des întâlnită în corectarea lucrărilor la științe exacte, acolo unde gândirea logică a elevului este uneori penalizată dacă nu urmează pașii din barem, chiar dacă ajunge la același rezultat.



Un profesor i-a spus direct: „Nimeni nu-ți va da 10”

După această verificare, Bogdana a simțit nevoia să discute cu un cadru didactic despre situația ei. Ce a aflat a descurajat-o profund.

„Profesoara mi-a spus că dacă am pus o anumită chestie acolo, nimeni nu o să-mi pună 10.”, spune tânăra. Cu toate acestea, o colegă care rezolvase în același mod obținuse nota maximă. Diferența? Subiectivitatea și poate, norocul de a fi corectată de altcineva.

„Având totul ca în barem, m-am gândit că îmi asum dacă îmi scade, pentru că nu poate să îmi scadă mai jos de 9.60 - 9.70. Dar eram frustrată, pentru că eu la simulare am luat 10 și acum n-am luat”, spune ea.



„La contestații corectez la sânge” - o replică șocantă

Momentul decisiv a venit când profesoara cu care a vorbit i-a spus direct: „Eu la contestații corectez la sânge”. Această afirmație a fost pentru Bogdana un semnal de alarmă care a schimbat complet decizia de a merge mai departe cu demersul.

„Mi se pare absolut incorect. La contestații ar trebui să corectezi cu simț de răspundere, nu la sânge și încercând să pedepsești un elev pentru că a îndrăznit să facă contestație ca și când contestația ar fi un afront”, spune ea cu amărăciune.

În loc să simtă că are o șansă reală de a fi evaluată echitabil, Bogdana a simțit că s-ar lupta cu o mentalitate înrădăcinată în sistem: aceea că elevul este obraznic sau necuviincios dacă cere o reevaluare.

„Asta m-a făcut să-mi dau seama că mă lupt cu mentalitatea profesorilor care văd contestația ca o problemă”, explică ea/



Un semnal de alarmă pentru anii următori

Deși în cazul ei nota de 9.85 la fizică nu a schimbat radical parcursul universitar, Bogdana este conștientă că există sute sau mii de elevi pentru care fiecare sutime contează. Fie pentru admiterea la facultăți cu concurență mare, fie pentru burse sau dosare internaționale.

„Rezultatul la Bacalaureat poate influența enorm viața și viitorul unui elev. Și nu am o problemă cu toți profesorii. Sunt sigură că mulți sunt corecți. Dar am o problemă cu profesorii care gândesc că o contestație e o ofensă personală”, avertizează ea.

Mesajul Bogdanei s-a viralizat rapid pe TikTok, fiind apreciat și comentat de sute de tineri aflați în aceeași situație. Tânăra trage un semnal de alarmă nu doar pentru elevi, ci și pentru Ministerul Educației și cadrele didactice implicate în corectarea lucrărilor.

Sute de comentarii de la elevi

„Mie mi-au distrus media. Am vrut să am șansa la un loc la buget așa că am decis să fac contestație la română pentru că eram foarte sigură că lucrarea mea putea lua mai mult, iar în cel mai rău caz să iau aceeași notă (am avut 9.25). După contestație mi-au scăzut un punct... nota mea a ajuns la 8.30 pe o lucrare în care subiectele 2 și 3 erau aproape perfecte, iar la sub 1 greșisem doar momentul zilei. Acum este posibil să nu mai intru la facultatea dorită doar pentru că am vrut să mi se facă dreptate și am avut curajul să depun contestație. Ce pot să zic, unii profesori distrug șanse și după se culcă liniștiți. N-am să înțeleg niciodată de se procedează așa. Este dreptul nostru la contestație, în stânga și în dreapta se strigă așa, dar sunt profesori care corectează acele lucrări cu atâta ură încât este uimitor. Sper să simtă și ei frustrarea pe care am simțit-o eu când am văzut nota...”, scrie o persoană povestea ei.

„De asta ar trebui ca după contestație să rămână nota mai mare, nu nota de după contestație. În mod normal, nu trebuie să îți înrăutățești situația în propria "cale de atac", pentru că asta descurajează extrem de mult copiii să facă contestație și este și o lipsă de transparență din partea profesorilor”, adaugă cineva.

