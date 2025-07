PNRR taie autostrăzi și metrou? Boc și Ministerul Transporturilor, replică

Unele segmente din Autostrada Moldovei A7 și din Autostrada Unirii A8 au fost scoase din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din cauza problemelor la procedurile de achiziție, potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). România a inclus în PNRR 13 loturi de A7 și două loturi din A8. Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor transmite că nu este așa.

Mai mult decât atât, și metroul din Cluj-Napoca s-ar afla în aceeași situație. Investiția care figura în PNRR cu aproximativ 300 de milioane de euro a fost scoasă din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Dar România nu pierde niciun euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) destinat sectorului transporturilor după ce, în urma discuţiilor tehnice purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, s-a stabilit că proiectele care rămân în PNRR vor fi finanţate integral din fonduri europene, fără a mai necesita cofinanţare din bugetul de stat, a anunţat marţi Ministerul Transporturilor.

„Sunt segmente de autostradă (care au fost scose din PNRR, n.r.), nu din progres fizic, ci din probleme de achiziții publice. Căutăm surse alternative de finanțare pentru proiectele prioritare, gen segmentele prioritare din A7 și A8 care nu mai sunt prinse din PNRR”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului Fondurilor Europene, problemele se referă la nerespectarea regulamentului european de achiziții publice.

„Anumite erate la aceste achiziții nu au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – JOUE”, a adăugat ministrul.

„În anumite cazuri au fost depuse chiar contestații. În momentul în care am preluat mandatul, nici măcar la nivel tehnic nu mai exista punere în discuție a acestor situații, se discută din august 2024, ele au fost mai mult sau mai puțin recunoscute public, rolul meu este doar să constat că au existat aceste comunicări din partea română pentru a convinge că lucrurile poate totuși au altă interpretare, dar concluziile din partea Comisiei și fără argumente adiționale din partea autorităților române pe care le-am găsit la preluarea mandatului sunt că aceste proiecte nu pot fi considerate că îndeplinesc toate condițiile regulamentelor europene”, a declarat el.

În cazul metroului din orașul Cluj-Napoca, s-a anunțat încă din anul 2024 că proiectul a pierdut finanțarea de 300 de milioane de euro din PNRR din același motiv și anume vicii în procedura de licitație, respectiv probleme privind publicarea licitației în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Reacția primarului Emil Boc

De cealaltă parte, Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a anunțat marți, în ședința Consiliului Local că în nouă zile ar urma să înceapă lucrările efective la construcția metroului.

„Evident contractul de finanțare este un temei legal pentru a porni lucrările. Cei care lansau prin presă tot felul de afirmații alarmiste că nu are contract de finanțare, nu are autorizație de construcție, pot să spună ce doresc ei. Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele, asta e diferența. N-au crezut nici că vor veni cârtițele vreodată. Când au venit au spus, no, stați acuma că nu se vor începe vreodată lucrările. Ei bine, uite că încep, dar după pașii legali. Noi nu putem lucra după ce se alarmează unii sau alții. Lucrarea aceasta este pentru eternitate, nu-i făcută pentru un an de zile. Cum îți faci o casă sau un coteț pentru animale sau un coteț pentru cățel.

Să ne înțelegem, lucrările acestea sunt de altă amploare și la altă dimensiune se lucrează. Mai ales în contextul în care s-a schimbat, repet, ordinea de începere a secțiunilor. Asta înseamnă o mutare logistică impresionantă de lucruri. Ai fost pregătit să începi pe un tronson, trebuie să începi din cealaltă parte, pentru că, repet, Ministerul Sănătății ne-a cerut expres printr-o adresă să corelăm cu lucrările de la Spitalul Regional de Urgență. Și evident, ar trebui să se facă această corelare. Numai până în prezent v-am dat numărul de avize, 35 de avize, vă dați seama ce înseamnă asta, să muncești să le obții și să le poți corela cu celelalte lucrări”, a spus Emil Boc în ședința Consiliului Local.

Cum comentează ministrul Transporturilor?

"Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) anunţă că România nu pierde niciun euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) destinat sectorului transporturilor. În urma discuţiilor tehnice purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, s-a stabilit că proiectele care rămân în PNRR vor fi finanţate integral din fonduri europene, fără a mai necesita cofinanţare din bugetul de stat. Mai mult, ajustările financiare necesare - determinate de creşterile de preţuri la materialele de construcţie, energie şi carburant - vor fi acoperite din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2022", se precizează într-un comunicat al instituţiei.



Pe infrastructura rutieră, proiectele care rămân finanţate 100% din PNRR sunt Autostrada Moldovei (A7), tronsoanele Focşani - Paşcani, şi Autostrada Lugoj - Deva (A1), secţiunile D şi E (tunelurile de la Margina - Holdea).



Pe infrastructură feroviară rămân finanţate din PNRR toate cele 4 loturi ale tronsonului CF Cluj - Episcopia Bihor şi un lot din tronsonul CF Arad - Timişoara - Caransebeş (Lugoj - Timişoara).



În privinţa proiectelor care au fost excluse parţial sau total din PNRR, MTI subliniază că nu va fi returnată nicio sumă deja cheltuită astfel că România nu va rambursa cei 2,3 miliarde de euro investiţi până în prezent în proiectele deja finalizate sau aflate în stadiu avansat de execuţie.



Printre acestea se numără: Autostrada Buzău - Focşani (A7) - finalizată şi deschisă circulaţiei; Lotul 1 al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) - finalizat şi dat în circulaţie; Secţiunile Leghin - Moşca şi Târgu Mureş - Miercurea Nirajului (A8); Secţiunea Nădăşelu - Poarta Sălajului (Autostrada Transilvania); Loturile 1, 3 şi 4 din tronsonul CF Arad - Timişoara - Caransebeş.



Toate aceste proiecte vor fi continuate şi duse la bun sfârşit prin Programul Transport 2021-2027 sau din alte surse europene, convenite împreună cu Comisia Europeană, precizează MTI.



"Proiectele importante pentru România merg mai departe, cu finanţare europeană. Deciziile luate în dialog cu Comisia Europeană asigură predictibilitate şi continuitate în investiţiile din infrastructură, iar românii vor beneficia de ele, fără povara unei cofinanţări din bugetul naţional", a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, citat în comunicat.



El a subliniat, din nou, că modificările privind finanţarea prin PNRR nu sunt cauzate de erori administrative sau de slaba gestionare a proiectelor ci de anumite necorelări tehnice între sistemul european de achiziţii (JOUE) şi cel naţional (SICAP), în special privind vizibilitatea publicării unor erate.

