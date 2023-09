Șeful Statului Major al Apărării explică de ce drona Rusiei căzută în România a fost găsită atât de greu. "Asta ne-a pus pe pista falsă"

Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării, a explicat de ce resturile de dronă rusească au fost găsite abia la 2 zile distanță după ce ucrainenii avertizaseră asupra acestui lucru, dar și de ce autoritățile statului au negat inițial că pe teritoriul țării noastre ar fi explodat o dronă rusească sau ar fi căzut resturi de dronă.

"Nu există urme de explozibil la fața locului", a spus generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării, la Antena 3 CNN.

"Și atunci de ce au ars copacii de jur împrejur?", l-a întrebat jurnalistul Radu Tudor.

"Este posibil ca în cădere combustibilul care se găsea în aceste elemente de drone să fi produs un incendiu, încă investigăm. Este un amestec de motorină cu alte uleiuri. Deci datele noastre de luni dimineața și faptul că ne-am concentrat pe chestiunea privind explozia unei drone pe teritoriul național ne-au îndreptat către concluzia că putem exclude această explozie. În momentul în care au început să apară mai multe informații în spațiul public, inclusiv acele detalii, dacă vă amintiți, este și un filmuleț pe care partea ucraineană l-a prezentat și în care este prezentată tot o explozie, asta ne-a pus pe pista falsă de a ne concentra pe o explozie a unei drone pe teritoriul României.

Când au început căutările la fața locului

Atunci când s-au înmulțit informațiile din spațiul public am dispus măsuri și de verificare la fața locului, scotocire, astfel încât să eliminăm orice posibilitate că o dronă ar fi căzut sau nu ar fi căzut. Au fost oameni pe teren, discret, în prima zi, luni, iar marți eu am ordonat Forțelor Navale să trimită mai mulți oameni, a fost un pluton de la Regimentul de Infanterie Marină și acești oameni au verificat terenul și au și descoperit zona, au verificat o suprafață de aproximativ 15-20 de kilometri pătrați și au descoperit resturile dronei.

Eu am primit informația pe telefonul mobil la puțin timp după ce s-a terminat conferința de presă a președintelui României în Cincu. Am participat marți în Cincu la activitățile de acolo, deci am primit aceste informații la câteva minute după ce s-a terminat acea conferință de presă", a mai spus generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării.

De ce Klaus Iohannis a dezmințit existența unor resturi de drone

"Și în acea conferință de presă președintele României dezmințea încă o dată existența unor drone sau a unor resturi de drone, fapt care a întărit foarte mult impactul recunoașterii că existat până la urmă resturile unei drone", a intervenit Radu Tudor.

"Pentru că în acel moment nu știam și nu descoperisem prezența acestor elemente de dronă pe teritoriul României. În momentul în care am aflat eu i-am raportat ministrului Apărării, iar domnul ministru l-a informat apoi pe domnul președinte. La ora 17:12 am transmis eu informarea pe lanțul de comandă, cred că în același timp am fost informat de către subordonați despre descoperirea elementelor din dronă. Luni au fost structuri de informație la fața locului, iar marți am început cercetarea cu cei de la Regimentul de Infanterie Marină", a spus Daniel Petrescu.

Radu Tudor, întrebare-cheie: Un semn de ineficiență?

"E un semn de ineficiență faptul că în 2 zile nu am putut să depistăm, deși la momentul respectiv ucrainenii ne trimiteau fotografii și spuneau că au dovezi, iar o televiziune germana ne-a dat și geolocația?", a întrebat Radu Tudor.

"Din momentul acela noi am început să căutăm destul de serios, e o suprafață destul de mare și până am ajuns în locul în care au fost descoperite elementele din acea dronă, atât a durat", a mai spus generalul Daniel Petrescu.

